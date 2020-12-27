電腦是我們日常生活中不可或缺的工具，如果沒有電腦，生活就會很不方便。電腦幫助我們很多，像可以上網查資料、發電子郵件、寫功課、線上網課、討論功課、玩遊戲、上網聽音樂等等。

因為電腦科技越來越進步，每個人都會用到，我最常用電腦做三件事情：第一件事情是發電子郵件，因為我每次寫完學校的功課，我都需要寄作業給老師。第二件事是上網課，因為今年新冠病毒疫情 的影響，我的中文課和音樂課都變成線上上課，所以我必須用電腦在網上上課。第三件事是上網查資料，因為有時候學校要做報告，所以需要上網查資料，或是寫作業遇到不懂的生字，我就可以上網查生字的意思和用法。

電腦就像我們的好朋友，有很多好處，但如果使用時間太長，就會傷害眼睛，所以一定要讓眼睛好好休息。

蔡東曄（紐約 ，慈濟人文學校）

電腦是我的好朋友，我每天都需要用它。不論做任何事，我都需要電腦的幫忙。

因為新冠肺炎 疫情的關係，學生們沒辦法去學校上課，大人們也不能去公司上班，所以大家都靠電腦上班或上課。

現在我要告訴你，電腦為何很重要：

第一，上網課。學生們現在每天利用電腦上課、做作業、跟老師討論功課，如果沒有電腦，學生該怎麼學習呢？

第二，用電腦查資料。電腦就像一本百科全書， 只要我遇到任何不懂的地方，手指按一下鍵盤 ，答案就出來了，電腦真是太方便了！

第三，用電腦收發電郵。大家利用電子郵件聯絡事情和聯絡感情，像我就會用電子郵件與我遠方的朋友保持聯繫。

最後，我覺得電腦是個偉大的發明，我很喜歡使用電腦。