沒有電的生活，可能並不像我們想像的那麼容易。沒有電的生活，我們將無法打開家中的中央空調系統，也無法使用廁所，更無法將食物保存在冰箱和冰櫃中，也沒有乾淨的自來水。

現在，我們的家庭和生活已經變得越來越依賴電力。很難想像，如果沒有電力，這一切會如何改變。無論我們是否意識到，其實在我們生活中，幾乎所有的東西都依靠著電。如果是沒有電的生活，我會很難過，因為我不能用平板電腦，也不能看電視和玩電腦遊戲。

現在，我們的鬧鐘會在早上將我們喚醒，一打開燈後，就可以看到空調已經啟動，我們被需要使用電的事物包圍。如果沒有電，我們將無法在線上學習、無從得知世界發生了什麼事，也不知道任何關於疫情 的消息。我相信每個人都會認同，無電生活是非常艱辛的。

金文林（SWAN紐約 雙文教育 系統）

假如沒有電，天上不會有閃電，下雨時，不會有閃光，也不需要躲在床下。

假如沒有電，我們將無法觀看電影、玩電腦遊戲、通話或上視訊課程。我們將無法收聽廣播、拍照或使用烤麵包機。沒有電，我們將無法做任何事。

目前，我們用電如此之多，沒有電，就沒有我們現在所擁有與將研發的科技。我們的生活將變得雜亂無章，陷入無止盡的不方便時代。假如沒有電，我們可能不會像現在如此方便地生活了。

假如沒有電，就不會有電子，因此就不會有原子；沒有原子，我們就不可能活著。我們要好感謝我們有電並且還活著。我們應該享受電為我們所提供的方便與樂趣，但最重要的是，我們不應將有電的特權視為理所當然，要珍惜。

宋竹涵（SWAN紐約雙文教育系統）

要是我們的生活中沒有電，就不可以跟親友視訊、通話，姥姥、姥爺就會很久不能看到我和弟弟了。

要是沒有電，我就不能打電話給我的奶奶，我會非常想他們。沒有電的話，我也不能上網查資料跟上網課了。

如果沒有電，我們就需用蠟燭代替電燈，我們的生活會缺乏很多東西的