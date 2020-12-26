我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

假如沒有電

白靚（SWAN紐約雙文教育系統）

沒有電的生活，可能並不像我們想像的那麼容易。沒有電的生活，我們將無法打開家中的中央空調系統，也無法使用廁所，更無法將食物保存在冰箱和冰櫃中，也沒有乾淨的自來水。

現在，我們的家庭和生活已經變得越來越依賴電力。很難想像，如果沒有電力，這一切會如何改變。無論我們是否意識到，其實在我們生活中，幾乎所有的東西都依靠著電。如果是沒有電的生活，我會很難過，因為我不能用平板電腦，也不能看電視和玩電腦遊戲。

現在，我們的鬧鐘會在早上將我們喚醒，一打開燈後，就可以看到空調已經啟動，我們被需要使用電的事物包圍。如果沒有電，我們將無法在線上學習、無從得知世界發生了什麼事，也不知道任何關於疫情的消息。我相信每個人都會認同，無電生活是非常艱辛的。

金文林（SWAN紐約雙文教育系統）

假如沒有電，天上不會有閃電，下雨時，不會有閃光，也不需要躲在床下。

假如沒有電，我們將無法觀看電影、玩電腦遊戲、通話或上視訊課程。我們將無法收聽廣播、拍照或使用烤麵包機。沒有電，我們將無法做任何事。

目前，我們用電如此之多，沒有電，就沒有我們現在所擁有與將研發的科技。我們的生活將變得雜亂無章，陷入無止盡的不方便時代。假如沒有電，我們可能不會像現在如此方便地生活了。

假如沒有電，就不會有電子，因此就不會有原子；沒有原子，我們就不可能活著。我們要好感謝我們有電並且還活著。我們應該享受電為我們所提供的方便與樂趣，但最重要的是，我們不應將有電的特權視為理所當然，要珍惜。

宋竹涵（SWAN紐約雙文教育系統）

要是我們的生活中沒有電，就不可以跟親友視訊、通話，姥姥、姥爺就會很久不能看到我和弟弟了。

要是沒有電，我就不能打電話給我的奶奶，我會非常想他們。沒有電的話，我也不能上網查資料跟上網課了。

如果沒有電，我們就需用蠟燭代替電燈，我們的生活會缺乏很多東西的

紐約 教育 疫情

上一則

聖誕老人的禮物

下一則

也談民辦教師（下）

延伸閱讀

申請婚姻綠卡 與配偶同住較好

申請婚姻綠卡 與配偶同住較好
疫情紓困 房貸如何延付

疫情紓困 房貸如何延付
洛縣醫療難負荷 必要時只救可存活者

洛縣醫療難負荷 必要時只救可存活者
「專挑華人區好車下手」紐約皇后區輪胎竊盜集團被捕

「專挑華人區好車下手」紐約皇后區輪胎竊盜集團被捕

熱門新聞

顏寧儀∕圖

人生的贏家？（上）

2020-12-19 02:02
顏寧儀∕圖

人生的贏家？（下）

2020-12-20 02:02
大鵬灣美麗的夕照。（本報系資料照片）

我在大鵬灣的日子

2020-12-23 02:02
張幼儀(左)與兒子阿歡。（本報系資料照片）

母如得人，兒請父事——新冠疫情使人無意間在紐約遇上張幼儀

2020-12-13 02:01
令人食指大動的西班牙海鮮飯。（本報系資料照片）

西班牙海鮮飯的滋味

2020-12-18 02:01

移民血淚話當年

2020-12-20 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」