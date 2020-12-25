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我的聖誕節

甄若閔（加州，硅谷華夏中文學校）

每年我家都會慶祝聖誕節，這是一件很快樂的事情。我們會有聖誕樹、禮物，還會辦一個小派對，全家人都很興奮。

在十二月初的時候，社區裡家家戶戶的屋頂上開始掛滿了漂亮的燈飾，我也會幫爸爸在我們家的房頂上掛五顏六色的燈泡和裝飾品。爸爸搬來梯子，站在梯子上掛燈，我則在下面扶著梯子，幫忙遞上燈和掛鉤。我們先把小彩燈繞房頂一圈，然後接通電；我們還在門前的草坪上放了一個充氣的聖誕老人、在門上掛了聖誕花環。

客廳裡，我們也布置了聖誕樹和彩燈，弟弟在聖誕樹上掛了很多小裝飾，有紅的、黃的、綠的、藍的和紫的；這些裝飾的形狀也都不一樣，有球狀、雪花狀、圓錐形、葫蘆形、紡錘形等等。弟弟還剪了一張紙星星，塗成黃色，放在樹頂上，媽媽則在樹下放了白色的樹裙和禮物。看上去很有節日的氣氛，讓我心情非常愉快。

去年的聖誕節，爸爸媽媽邀請了好多朋友來我們家一起慶祝。有些人我不認識，所以我剛開始有點害羞，躲進房間待了一會兒，讀一點書，過了半個小時，媽媽才叫我吃飯。

當天晚餐非常豐盛，有好多菜色，像是蔬菜沙拉、涼拌牛肉、烤火雞跟烤魚等等，大人們邊吃飯喝酒邊聊天，小朋友則是看電視、玩遊戲。那時候，我和一個十五歲的小男孩閒聊，發現原來他剛剛從中國來，不太懂英文，所以我們用中文談很多東西。我發現我和他都喜歡電動遊戲，他還從包包裡拿出一台遊戲機，邀請我跟他一起玩，我們玩了一個晚上，兩個人都很開心！

聚會結束了，大人們送給小孩好多禮物，我收到了一把雷射槍，弟弟收到了一盒木頭玩具火車，媽媽還給了我一個紅包。所有的小孩子都很高興。最後，我和小朋友們一一告別，這個聖誕慶祝會就告一段落了。

今年聖誕節也讓我很期待！

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