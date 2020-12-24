十二月二十五日是聖誕節 ，又叫做耶誕節。聖誕節送禮物已經成為一個習俗了。在美國人的傳統中，聖誕老人總是在聖誕前夕乘著馴鹿拉的雪橇，從煙囪爬進屋子裡，留下孩子們的禮物，吃掉孩子們為他準備的餅乾和牛奶。

世界各國的聖誕節習俗五花八門，英國 聖誕節有最著名的聖誕拉炮和皇冠：兩個人將拉炮拉開發出聲響，再把裡面的紙皇冠戴在頭上，一邊戴著一邊用餐。英國人也相信在槲寄生下可以帶來好運，所以會在聖誕節時在槲寄生下親吻。

日本人的慶祝方式是到肯德基吃炸雞。在德國，送禮的是一個金髮天使，他會在平安夜這天帶禮物給小朋友。挪威人在平安夜時，把掃帚全部藏起來，巫婆就沒辦法飛了。義大利人習慣在平安夜穿上乾淨的彩色內褲，希望帶來幸運。波蘭人吃完聖誕大餐後，在餐桌布下放稻草，大家輪流抽，抽到綠色稻草就代表未來一年能獲好運。

我們的鄰居每年都會在萬聖節過後掛上五顏六色的聖誕燈，帶來聖誕節的氣氛。我們家也會放聖誕樹和飾品，然後把禮物放在聖誕樹下。我跟姊姊平常都要讀書、練琴，可是在每年的聖誕節，媽媽就給我們放大假，我們可以完全地放鬆。

以往我們全家都會利用聖誕假期出國旅行，像去台灣和中國大陸，有時候去紐約、波士頓、華府等。印象最深的是兩年前我們去Knott's Merry Farm，那年媽媽還買了聖誕燈泡項鍊給我們。

聖誕節和新年是我最喜歡的節日，可是今年因為疫情 的關係，哪都不能去。希望疫情快過去，我們又能過開心的聖誕節。