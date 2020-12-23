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旅行的土星人

劉智斌（加州，半島國際中文學校）

在一個很遠很遠的地方，有一群很喜歡旅行的土星人。他們有黑色眼睛、綠色皮膚、個子高高瘦瘦的，他們每天都會去一個很特別的地方種草莓來吃。

有天，土星人想去月亮旅行，因為他們覺得月亮會有很多好吃的食物。他們登上火箭，來到月亮。月亮真的很漂亮，所以土星人們決定住下來繼續探索。

土星人在月球上快樂地生活著，十年過去，這天突然來了一群人類，他們發現有土星人在月亮上以後，想要殺掉土星人，然後帶回地球。他們認為，如果告訴大家他們看到了外星人，就可以賺到很多錢。

土星人發現了人類要殺他們，想立刻離開月球但人們把土星人的火箭打壞了。土星人很驚慌地思考該如何逃到冥王星，因為他們在月亮的時候，他們發現冥王星有更多食物可以吃。

終於，土星人想到了修理火箭的辦法，他們做了幾個機器人來讓人類分心。土星人發動了機器人以後，跑到了壞掉的火箭裡。如果他們想到冥王星，就必須很快地修好他們的火箭。

土星人找到了修火箭需要的東西。但就在這個時候，一個人類發現了十個土星人，這十個土星人差點被抓住走，幸好他們順利逃走了。

幾個土星人設計了一個圈套：土星人先把他們的種子放在月亮表面，然後將繩子綁在兩個樹幹上，壞人走過時，就被繩子給絆倒了。土星人趁機跑回壞掉的火箭，用最快的速度把火箭修好，最後終於安全地逃離月球、來到了冥王星。

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