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致聖誕老人

余俊杰（紐約，美蓓學校）

親愛的聖誕老人：

您最近過得如何？我是一個中學生，叫余俊傑，我有好多的疑問，希望您願意回信給我，解答我的疑問，謝謝您！

首先，我最大的疑問是：聖誕節您這麼忙，還夠時間飛來飛去給小朋友送禮物嗎？飛在天空的時候，有沒有跟飛機相撞過？你雪橇上的禮物，在飛行的過程中，會不會掉下去呢？

我還想問問您，今年的平安夜，我仍會收到您的禮物嗎？我希望能收到電腦零件，因為我現在做作業經常要用電腦，但我的電腦比較舊，有時還會當機。我知道這禮物可能有點貴，但如果我能收到這個禮物，對我學習有非常大的幫助，我一定會更用功，將來考上好大學來報答您、父母，以及老師的幫助！

還有一個最重要的願望。現在到處都有病毒，您跑來跑去一定要小心！希望大家都能很安全，健康快樂幸福地生活。如果這些願望能實現，那就太完美了。

敬祝永遠健康！

紀宏澤（紐約，美蓓學校）

親愛的聖誕老人：

聖誕節又要到了，您好嗎？

聖誕節最開心了。每到聖誕節，到處都能看到美麗的聖誕樹和五彩繽紛的彩燈，還能聽到很多聖誕歌曲。最重要的是，我們在等著您給我們送禮物呢！

今年，我想要很多禮物：新衣服和新電腦，我還想要ipad，因為上網課需要。您說我是不是太貪心了？我想您應該很喜歡美食吧！您最愛吃的是什麼？趕快告訴我，我會和媽媽爸爸一起做給您。我到時會把您喜歡的食物放在我的禮物襪子旁，讓您好好飽餐一頓。

聖誕老人，能讓聖誕節快點到嗎？我很期盼您的到來呀，別忘了吃我準備的東西喔！

敬祝聖誕快樂！

聖誕節 紐約

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