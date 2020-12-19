每個聖誕節 ，當我一早起床的時候，就會看到我們的聖誕樹在客廳裡。我急急忙忙地洗臉刷牙，吃過早餐後，就和我的家人看聖誕節的電影 。接著，我們會拆開禮物！我最喜歡的禮物是媽媽買給我的書。

聖誕節這天，有時候我們會去表弟的家玩，我們每次都玩得很開心。

我也會送聖誕禮物給我的朋友、爺爺、奶奶，還有我全家人。當我收到人家送給我的禮物時，我會打電話跟大家說聲謝謝，也會回送他們一張小卡片。

今年的聖誕節，我不知道我會收到什麼禮物，因為新冠肺炎病毒的影響，我只希望大家都很安全、健康。祝福大家聖誕快樂！

金若詩（SWAN紐約 雙文教育系統）

聖誕節快到了，我非常期待！大家會與家人團聚一起，慶祝這個充滿歡樂的假期。

以往，每年的聖誕節，我們家都去阿姨家慶祝。在那裡，我們幫她把聖誕燈放在聖誕樹上。完工之後，聖誕樹又亮又美麗，上面掛滿著許許多多五顏六色的小糖果棒，很漂亮！阿姨家的兩隻黑貓喜歡在聖誕樹下休息，一定是覺得那兒很喜慶、很舒適。在壁爐前，我們掛上了聖誕襪，興奮地等著親戚們來，跟我們一起吃聖誕節大餐。

聖誕節對我來說很特別。它讓大家開開心心地與家人在一起，也讓我看到我的爺爺和姥姥。因為他們住在佛羅里達，需要照顧我的太姥姥，所以我跟龍鳳胎哥哥很少見到他們。

吃完美味的大餐以後，我們會收到大量的禮物。我很喜歡每年收到的禮物，感謝大家給我的精美禮品。每年，我的奶奶、爺爺都會帶我和哥哥去看洛克菲勒中心的聖誕樹。它是如此地巨大！我總是敬畏地凝視著它。

不管今年與往年有多麼不同，我還是會跟我遠方的家人透過視訊對話，跟大家高興地說：「聖誕節快樂！」