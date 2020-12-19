我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

聖誕節

陳昊欣（SWAN紐約雙文教育系統）

每個聖誕節，當我一早起床的時候，就會看到我們的聖誕樹在客廳裡。我急急忙忙地洗臉刷牙，吃過早餐後，就和我的家人看聖誕節的電影。接著，我們會拆開禮物！我最喜歡的禮物是媽媽買給我的書。

聖誕節這天，有時候我們會去表弟的家玩，我們每次都玩得很開心。

我也會送聖誕禮物給我的朋友、爺爺、奶奶，還有我全家人。當我收到人家送給我的禮物時，我會打電話跟大家說聲謝謝，也會回送他們一張小卡片。

今年的聖誕節，我不知道我會收到什麼禮物，因為新冠肺炎病毒的影響，我只希望大家都很安全、健康。祝福大家聖誕快樂！

金若詩（SWAN紐約雙文教育系統）

聖誕節快到了，我非常期待！大家會與家人團聚一起，慶祝這個充滿歡樂的假期。

以往，每年的聖誕節，我們家都去阿姨家慶祝。在那裡，我們幫她把聖誕燈放在聖誕樹上。完工之後，聖誕樹又亮又美麗，上面掛滿著許許多多五顏六色的小糖果棒，很漂亮！阿姨家的兩隻黑貓喜歡在聖誕樹下休息，一定是覺得那兒很喜慶、很舒適。在壁爐前，我們掛上了聖誕襪，興奮地等著親戚們來，跟我們一起吃聖誕節大餐。

聖誕節對我來說很特別。它讓大家開開心心地與家人在一起，也讓我看到我的爺爺和姥姥。因為他們住在佛羅里達，需要照顧我的太姥姥，所以我跟龍鳳胎哥哥很少見到他們。

吃完美味的大餐以後，我們會收到大量的禮物。我很喜歡每年收到的禮物，感謝大家給我的精美禮品。每年，我的奶奶、爺爺都會帶我和哥哥去看洛克菲勒中心的聖誕樹。它是如此地巨大！我總是敬畏地凝視著它。

不管今年與往年有多麼不同，我還是會跟我遠方的家人透過視訊對話，跟大家高興地說：「聖誕節快樂！」

聖誕節 紐約 電影

上一則

數碼化亦須照顧長者

下一則

痴人說夢

延伸閱讀

最廢聖誕交換禮物！三角錐、木炭、衛生紙、活烏龜…

最廢聖誕交換禮物！三角錐、木炭、衛生紙、活烏龜…
全球確診破7000萬 美國7天死例創高峰 公衛官員：勿邀餐 拒派對

全球確診破7000萬 美國7天死例創高峰 公衛官員：勿邀餐 拒派對

絨毛玩具無尾熊掛家裡聖誕樹？ 屋主近看嚇一跳：活的

絨毛玩具無尾熊掛家裡聖誕樹？ 屋主近看嚇一跳：活的
華人餐飲業者推聖誕美食 手工精製限定

華人餐飲業者推聖誕美食 手工精製限定

熱門新聞

張幼儀(左)與兒子阿歡。（本報系資料照片）

母如得人，兒請父事——新冠疫情使人無意間在紐約遇上張幼儀

2020-12-13 02:01
作者父親與少年勵志班。

《老照片說故事》一曲天倫歌 一世父女情

2020-12-13 02:00
真正愛自己時，歡樂、有趣的事自然就會接踵而至，以你的方式、你的旋律、你的節奏呈現。(Photo by Olia Nayda on Unsplash)

書摘／你來人間一趟，不是為了出盡洋相

2020-12-11 09:00
令人食指大動的西班牙海鮮飯。（本報系資料照片）

西班牙海鮮飯的滋味

2020-12-18 02:01
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在布里斯托（Bristol）全英格蘭最陡街道的一棟民宅牆面上，描繪一名戴頭巾的婦女打噴嚏，力道大到連假牙都飛了出來，手中拿的拐杖和手提包也掉了。 歐新社

班克西新作現身英國 婦人打噴嚏假牙脫口而出

2020-12-11 12:13

零食的記憶

2020-12-13 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩