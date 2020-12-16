小芳收到一份禮物，那是一盒蠟筆，是在一根蠟筆裡混合各種顏色的那種，她覺得最適合用來畫紐約 的秋天，於是選擇一個陽光明媚的日子來到紐約熊山州立公園。

曾幾何時，心事還在春夏的時光裡輾轉——突如其來的疫情 、令人瞠目的超級帶菌者、醫院觸目驚心的慘狀、不能上學的徬徨……綿綿不絕的壞消息，沉甸甸擠壓在大家心上，整個世界都茫然失措。

感謝勇敢的醫護人員堅守在第一線，感謝各行各業許多人為保障大眾生活而奔忙，還有辛苦的父母，要克服疫情、保護家人、堅持工作，還要幫悶在家中百無聊賴、卻又恰逢好動年齡的孩子們設法消耗多餘能量。

沒等人們適應新常態，季節卻已轉換了冷暖，外面已是一片深秋的清寒，秋去冬來。疫苗 已經在路上，但是擔心並沒有消退，確診個案再次上升，每天還有很多人喪命。在染疾的危險和百業蕭條間，人們寧可選擇戰戰兢兢重啟各類活動，口罩還要繼續戴，群聚仍有風險，新常態似乎變成常態，生活的各個層面悄無聲息起著變化，除了病毒影響全人類，各種爭論也不絕於耳……。

這年過得真艱難，小芳永遠也不會忘記這種異乎尋常的體驗。好在，太陽照常升起，秋去冬來也帶來新意。小芳極目遠眺二零二零年最後的樹葉，片片墨綠、幾抹金黃，雖然秋天的斑斕色彩已經逝去，但頭頂大犄角的公鹿一個回眸，尾巴蓬鬆的小松鼠一個跳躍，都給小芳注入新能量。

秋風彷彿在說：哈德遜河水奔流向海，歷經千萬年劈開千山萬壑，沿岸的群山和大小城鎮充滿英雄的詩篇和希望。放眼看吧！放下許許多多的遺憾，最重要是把前路思索清晰。山中花開花落、流光悄然飄過，天上雲舒雲捲，膝下步履矯健。

陽光彷彿在說：面對秋去冬來，輕摸飛花落葉，吸一口郊野的新鮮空氣，踏一路落花枯葉，置身陽光的懷抱，享受此刻時光的寧靜吧。學會苦中作樂，如果一味想著苦，苦便無窮無盡。

小芳知道要用蠟筆畫什麼了。哈德遜河岸山巒重疊，河水映藍天，那就是一幅濃裝重墨的長卷。大自然已揮灑畫筆為小芳做出示範。小芳只需謙卑地畫下一草一木，透過枯枝敗葉，窺盡秋去冬來，畫一隻隻盤旋的蒼鷹翱翔藍天，看得更遠。

世界再紛亂，也要努力留下一片璀璨記憶。