我有一條水晶小龍。

它是條「中國 龍」，從形態看，這是條威武的龍。一對橙黃色的小龍角雖然只有一個分叉，但看起來十分結實。我想像著騎在它身上時可以握住這對龍角，真是神氣極了。龍角下有一雙小耳朵，那耳朵很奇怪，是懸空的！小龍的眼睛像兩顆黑豆，炯炯有神；鼻子則是兩個小黑點。小龍頭部跟它的身子一樣，是偏藍的藍綠色；背脊上有兩個粉紅色的三角形。小龍沒有前爪，整條龍呈坐姿，有一對黃色的後爪；它身子比頭小，是弧形的，很適合我騎在上面飛往九霄雲外，去看金燦燦紅通通的火燒雲、去周遊世界看義大利 比薩斜塔、埃及金字塔、巴西伊瓜蘇瀑布……它還有一個高高翹起的粉色尾巴尖兒。

小龍是水晶做的，所以大部分時間它只能待在我家的玻璃櫃子裡當裝飾品。

小龍是我在一次旅行時買的。之前我一直想要一塊水晶，媽媽說只要多勞動就可以掙錢。因此，我就開始刷碗、拖地、掃地、擦桌子……經過一段時間的勞動，我已經掙到五百多元，也剛好趕上放暑假，爸爸媽媽就帶我去了一趟東歐七國之旅。這條水晶小龍便是我在奧地利買的。從此，水晶小龍就成了我心愛之物。

每當我看見這條用勞動成果換來的小龍時，我就會想起東歐歡快的旅遊時光。有一天，我凝視著小龍時，它突然活了，變成了一條巨龍！它張牙舞爪，但眼神柔和，我和它對視著。突然，巨龍開口了，問我東歐旅遊有什麼遺憾？我說，我最大的遺憾就是七國之旅沒有義大利，沒能看到我嚮往的比薩斜塔。巨龍說它能背著我飛去那兒，我喜出望外，馬上跨上龍背，雙手緊緊抓住龍角，「嗖」一聲，巨龍就飛上了天。

耳邊風聲呼呼，一眨眼，我們就飛到了義大利比薩斜塔。我握著龍角，想飛到塔頂上看風景，巨龍就飛到頂上。我看見塔下有很多遊客都在嘗試如何把斜塔拍成「直塔」呢！我看得出神，突然，斜塔開始下塌了，巨龍迅即騰空高飛……一定神間，只看見小龍坐在桌上靜靜地看著我。原來是場白日夢呀。

水晶小龍是我最心愛的寶貝，我會永遠珍藏它。