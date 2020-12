我十五歲開始有很多想法。

第一個是,美國 的學校告訴孩子們:在美國,不管你是什麼膚色、不管你是男是女、不管你多有錢,人人都有自由。可是,最近我才學到,除非你是一個喜歡異性的白人、有錢男生,這個國家才不會歧視你。

這個國家也給警察 太多權力。我們從小就學到警察是很偉大的人,他們會幫助大家,在監獄裡面的人都是犯罪的,遇到問題就打九一一,警察會來幫忙。但是如果這些應該保護我們的人開始傷害我們,那我們要找誰來幫忙?我覺得我們國家的警察需要改變。

有一個句子我很喜歡:「the power of the people is greater than the people in power」。它的意思是:老百姓的力量比有權力的人還強大。在民主國家,只要每個人都參與投票 ,我們可以改變我們的國家。

我很幸運在我十五歲的時候,可以經歷這個時代革命。我希望這個國家可以改變,但是變化不會馬上發生,因為美國一開始就不平等。我們正在為人們努力,希望大家生活的美國,可以是一個充滿愛的國家。