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我是青年文化志工

李曉欣（紐約，SWAN雙文教育系統）

身為海外華僑，我很難接觸到正宗的中華文化，所以我很感激FASCA一個專屬海外華僑的青年文化志工團隊。FASCA不但幫助了許多華僑青年瞭解中華文化，還為社會提供了許多服務。經過了這幾個月的培訓，我和夥伴們都學會了很多新的知識，也溫故知新地對之前學過的中華文化更加瞭解且印象更加深刻。

參加FASCA的活動中，最讓我印象深刻的課程是新生培訓。那時，因為新冠病毒疫情的緣故，第一天我們不得不以上網課的形式瞭解中華文化，但這並沒有影響我們學習。我們不但學做了布袋戲偶、珍珠奶茶、燈籠，還學會了如何畫京劇的臉譜。雖然因為時間有限，我們沒能完成所有的項目，但大家都玩得很開心。老師們挨個介紹了每個項目和它們對中華文化的貢獻，同學們也很認真地做筆記；老師們還以玩遊戲的形式讓我們互相認識並一起合作。下課前，老師們還給我們播了一部感人的電影，讓我更加期待隔天的活動。

隔天，我和夥伴們帶著口罩、興致勃勃地前往紐澤西州的實體課現場。到了現場，我們分別被安排到不同的隊伍比拼。雖說是比拼，但我們之間還是很和諧地相處，而且我們也都認識了新的朋友。

如果說第一天是學習中華文化的話，第二天就比較像是郊遊。我們玩了許多團隊合作的遊戲，還學會了台灣的傳統舞蹈。不僅如此，主辦單位還提供了各式各樣美味可口的食物，我和朋友都讚不絕口呢！

我認為FASCA的活動是非常有意義的，它不但傳播了中華文化，而且帶給我們這些海外青年文化志工許多歡樂時光。希望我能因參加FASCA而習得更多中華傳統文化，也希望自己能傳承FASCA的使命！

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