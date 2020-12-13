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我最感謝的人

陳品詒（紐約，慈濟人文學校）

我最感謝的人是我的媽媽，因為她總是為家裡付出，每天準備三餐給我們吃，還幫我檢查功課和準備學校考試。

媽媽每天都要很早起床為我們準備早餐，弄完早餐後，還要忙著幫我和姊姊準備好吃的午餐帶去學校。當我們下課回家，桌上都會放著好吃的點心讓我們充飢。到了傍晚，媽媽又開始在廚房煮豐盛的晚餐給我們吃，所以我們每天都有美味的餐點可以享用。

另外，我要感謝媽媽幫我檢查學校功課，如果遇到不會的問題，她會在旁邊教我；學校有考試的時候，媽媽也會幫我複習考試的內容，讓我覺得考試不會很難，所以我要感謝我的媽媽。

最後，我想要跟媽媽說：「謝謝您照顧我們，我愛您！」

李亭鋒（紐約，慈濟人文學校）

我有一個溫暖的家，這個家小小的，但是充滿了愛。這個家裡住了我最愛的家人，他們就是我最感謝的人。

我要感謝媽媽，因為她每天準備好吃的食物，讓我吃得飽飽的；她給我一個乾淨又舒服的床，讓我睡得飽飽的。在我難過的時候，她會抱抱我給我加油。雖然，她也會規定我很多事情，但是她讓我知道我永遠不會自己一個人，因為她會永遠愛我，所以我要感謝她。

我要感謝爸爸，雖然他有時候很凶，但是他每天很努力地工作賺錢，有時也會買我想要的東西給我，所以我要感謝他。

我要感謝姊姊，因為她有空的時候，會教我功課；她心情好的時候，會陪我玩遊戲；她沒罵我的時候，會陪我說話。所以我要感謝她。

我感謝家人的方法就是永遠愛他們，當他們需要我的時候，我也能幫他們，成為讓他們驕傲的家人。

紐約

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