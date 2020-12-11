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新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

驚心動魄的野火

戴以安（加州）

某天早上，我們和平常一樣，上學、拉琴等等。八點多，妹妹看到窗外的濃煙大叫起來，我們上網查爾灣的最新通告，知道附近的森林燒起了野火。

媽媽還在猶豫是否要撤離，這時，所有的手機警報都響起來了。我和妹妹開始收拾重要的物品，爸爸媽媽商量過後，決定先去爸爸的公司避難。那時我正在線上聽有點難的數學課程，不想中斷，就拿著手機在車上上課。我們一直待在爸爸的公司，到晚上才住進附近的旅館。

第二天早上，我們又回到爸爸的公司，學校宣布當天停課。下午我們平安回到家中，雖然可以回家，但是煙霧瀰漫，聞起來非常不舒服。

這場火災讓我想到許多問題：朋友們是否安全？有沒有房子被燒掉？還有，山上的樹木被燒得一乾二淨，對未來的環境會不會有什麼影響？

野火都會燒毀許多土地，這場絲薇拉都（Silverado）野火總共燒了一萬四千三百多英畝。對生物造成許多不好的影響。有一隻貓頭鷹的雙翅被燒去了大部分羽毛，已經無法動彈，消防員發現以後將牠救出，並為牠療傷止痛。野火散發出的二氧化碳會繼續讓地球暖化，危害我們的身體，並給我們的心臟造成壓力；在野火期間，患有慢性呼吸道或心血管疾病的人，所面臨健康問題的風險最高；火災破壞森林，日後容易造成土石流。

你絕對想像不到的是，火災也有一些好處。許多植物需要定期燃燒才能散播種子並生存。火災還可以殺死可能影響植物生命的疾病和昆蟲，清除森林地面上的過多碎屑，植物才容易獲取暴露於陽光下的養分。低強度的火災清除了灌木叢，並防止了將來火災的蔓延。

這次火災出動了一千多名消防隊員和大批警察，其中還有兩人受傷幸好在這場山火中沒有居民受傷，也沒有房屋被燒毀。

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