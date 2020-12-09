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小象的許諾

錢欣葆（中國）

傍晚，小象站在小溪中，用鼻子吸了水噴灑在身上洗澡。

野豬來到小溪邊，對小象說：「我在建造新房，需要搬運木材做房梁。如果你明天有空，想請你幫忙運送木材。」小象想也沒想，爽快地說：「好的，我明天一定去幫忙你運送木材。」

野豬謝了小象，高高興興地走了。狗熊來到小溪邊，對小象說：「我在家門口挖水井，缺少把泥土從井中拉上來的幫手。如果你明天有空，想請你幫忙將挖在筐裡的泥土用鼻子拉上去。」小象想也沒想，爽快地說：「好的，我明天一定去幫忙你將泥土拉上來。」

狗熊謝了小象，開心地走了。金絲猴來到小溪邊，對小象說：「我桃園中的桃樹缺乏水分，快要死了。如果你明天有空，想請你幫忙給桃園澆水抗旱。」小象想也沒想，爽快地說：「好的。我明天一定去幫忙你澆水抗旱。」

第二天，野豬焦急地等待小象幫助運送木材，狗熊焦急地等待小象幫助拉泥土，金絲猴焦急地等待小象澆水抗旱。他們一直等到傍晚才見到小象，一起問了小象今天究竟去哪裡？

小象說：「今天我一早就出門了，準備先給野豬運送木材，然後給狗熊拉泥土，再給金絲猴桃園澆水。哪知道我遇到了猩猩，他讓我幫忙給乾旱的菜園澆水、施肥，一直忙到現在。」

野豬說：「你昨天答應幫忙，害我白等你一天。你怎麼可以言而無信呢？」狗熊說：「你昨天答應幫忙，我左等右等都不見你身影。你沒有誠信。」

小象委屈地說：「我昨天是答應過給你們幫忙，可是今天猩猩又要我幫忙澆水、施肥。我又沒有分身法，怎麼能夠怪我呢？」

金絲猴對小象說：「一旦許諾就該做到，不兌現許諾就是不守信用。如果你沒時間幫助別人，就不該輕易許諾。」

誠信是實現你的許諾，智慧則是不隨便許諾。

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