前陣子是美國 的感恩節，中國 雖然沒有感恩節，可感恩的優良傳統卻由來已久，這不由得讓我想起了很多很多……

中國是禮儀之邦，自古就有「受人滴水之恩當以湧泉相報」的說法，就是要讓人們存有感恩的心，要心存感激。

我曾看到這樣一幕：一個年輕人幫助一個老婆婆找到她的孩子，這個老婆婆為了感謝這位年輕人，就把自己最珍愛之物送給他。我也看過這樣一幕：一個小朋友向他的同桌借橡皮擦，用完之後，不僅沒一句感謝，甚至把橡皮擦據為己有。我不禁為這個小朋友的前程擔心，一個沒有感恩之心的人，是不會有好作為的。

在我們的生活中，這樣的事例屢見不鮮，現在的獨生子女，都過著衣來伸手，飯來張口的日子，他們嬌生慣養不知體諒、感激父母，整天只知道向父母要錢，買吃的玩的，如果父母不滿足他們，輕則又哭又鬧，重則還有謾罵父母的。看到這些，我想問問，是誰生養了他們？為什麼連一點感恩的心都沒有？要知道，我們既然從母親的肚子裡被生出來，就要知道感恩，更何況父母養育我們是花了多少心血啊！怎麼能只知索取而不知感恩呢？

作為一個人，我們應該感謝身邊的一切，我們人類只是地球歷史的一頁篇章，我們應該感謝水、食物、空氣等讓我們在地球上生存的事物。可我們人類又在做什麼呢？水被工廠的污水染上顏色，空氣被濃煙熏得不再清新，樹木被砍伐，花草被踐踏……人們可曾懂得感恩啊！雞生蛋，蛋生雞，感恩是一個不斷循環的過程，如果世界上沒了感恩，地球就會快速地走向滅亡，那麼人類又何以生存？

沒有感恩之心的人就像行屍走肉，感恩之心要從小培養，擁有了感恩之心，就擁有了在社會上立足的根本。如果每個人都心存感恩，世界將會變得更美好!