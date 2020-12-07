我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

身心健康，我們能做到

陳芊穎（加州，孔孟中文學校）

我們大家都知道身心健康是很重要的！但是怎麼樣才是身心健康呢？身心健康要由誰做起呢？身心健康要如何做到呢？

一九四六年世界衛生組織成立時，它在憲章中提到，「健康」是一種身體、心理和社會關係上的完滿狀態，而不僅僅是沒有疾病的身體。老師曾經告訴我們，健康是絕對的「一」，而家庭、學業、事業、財富、名利等等是它後面的「零」，沒有了健康就一切都歸零了。

身心健康要由誰做起呢？身心健康要由「我」做起！如果每個人都有這樣的觀念，那麼身體健康的我就會推己及人到家庭健康、社區健康，然後全民健康；心理健康的我，就會普及成為和諧快樂的社會，你說對嗎？

我們要怎麼做才能保持身心健康呢？一、均衡的營養是很重要的。肉、魚、蛋、蔬菜和水果，都要吃得合理與多樣，而且要按時定量，不可以挑食或偏食。二、定時適量運動，能促進身體機能的生長、幫助新陳代謝。適當的運動除了是良好的生活習慣外，選擇自己喜歡的運動還可以有效放鬆心情。三、充足的睡眠與休息，是健康的重要關鍵。不管是努力學習的我們，或是辛勤工作的父母、長輩們，過度疲勞或熬夜，都是很傷身體的。爺爺常告訴我，早睡早起身體好，能酣然入夢不但是一種享受，也是重新充滿精神的保證。四、保持心情愉快，樂觀面對生活與維持和諧的人際關係。

處在新冠肺炎嚴重的當下，除了上面說的這些，大家還要正確戴口罩、勤洗手、不去人多的地方，出外保持社交距離

身心健康，你我都可以做到！最後祝福大家都平平安安，健康快樂！

社交距離 新冠肺炎

上一則

夜市憶往（上）

下一則

《老照片說故事》軍援留美憶往

延伸閱讀

河濱警方查獲逾600磅大麻 還有武器和現鈔

河濱警方查獲逾600磅大麻 還有武器和現鈔
洛縣發起「聯合抵制仇恨犯罪周」

洛縣發起「聯合抵制仇恨犯罪周」
民選官員提案 免除節日季紐約餐館及酒吧銷售稅

民選官員提案 免除節日季紐約餐館及酒吧銷售稅
心好累！日本10月自殺人數 超越新冠肺炎死亡總人數

心好累！日本10月自殺人數 超越新冠肺炎死亡總人數

熱門新聞

張曉剛「血緣—大家庭2號」，以9803萬,000港元成交，一舉刷新藝術家拍賣紀錄。(圖:佳士得提供)

佳士得香港秋拍締「天價紀錄」亞洲市場大爆發

2020-12-04 19:43
拍前低估價1億2000萬港元的常玉「八尾金魚」，以約1.7億港元成交。(圖:香港佳士得提供)

身價直追裸女畫！常玉「八尾金魚」拍出1.7億港幣天價

2020-12-02 19:56

美國夢的背後

2020-11-30 02:00
「北沼計畫」打算籌措600萬美元，要把托爾金生前曾居住的寬闊宅邸，改造成紀念這位奇幻小說作家的博物館。（取自臉書/ProjectNorthmoor）

魔戒演員擬募資600萬元 買下原作者托爾金故居

2020-12-06 14:08

看破不說破

2020-11-29 02:01
吳孟芸∕圖

我也有憂鬱症

2020-12-05 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門