身心健康，我們能做到

我們大家都知道身心健康是很重要的！但是怎麼樣才是身心健康呢？身心健康要由誰做起呢？身心健康要如何做到呢？

一九四六年世界衛生組織成立時，它在憲章中提到，「健康」是一種身體、心理和社會關係上的完滿狀態，而不僅僅是沒有疾病的身體。老師曾經告訴我們，健康是絕對的「一」，而家庭、學業、事業、財富、名利等等是它後面的「零」，沒有了健康就一切都歸零了。

身心健康要由誰做起呢？身心健康要由「我」做起！如果每個人都有這樣的觀念，那麼身體健康的我就會推己及人到家庭健康、社區健康，然後全民健康；心理健康的我，就會普及成為和諧快樂的社會，你說對嗎？

我們要怎麼做才能保持身心健康呢？一、均衡的營養是很重要的。肉、魚、蛋、蔬菜和水果，都要吃得合理與多樣，而且要按時定量，不可以挑食或偏食。二、定時適量運動，能促進身體機能的生長、幫助新陳代謝。適當的運動除了是良好的生活習慣外，選擇自己喜歡的運動還可以有效放鬆心情。三、充足的睡眠與休息，是健康的重要關鍵。不管是努力學習的我們，或是辛勤工作的父母、長輩們，過度疲勞或熬夜，都是很傷身體的。爺爺常告訴我，早睡早起身體好，能酣然入夢不但是一種享受，也是重新充滿精神的保證。四、保持心情愉快，樂觀面對生活與維持和諧的人際關係。

處在新冠肺炎 嚴重的當下，除了上面說的這些，大家還要正確戴口罩、勤洗手、不去人多的地方，出外保持社交距離 。

身心健康，你我都可以做到！最後祝福大家都平平安安，健康快樂！