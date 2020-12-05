在廣東，我去過廣州和珠海這兩個城市。在廣州的時候，我坐了臥鋪，還吃了桶裝泡麵、看電視。到達廣州，大姨接我去她的家。大姨家特別小，因為只有她一個人住，但是大姨有一隻小狗，所以很好玩。

大姨家就在廣州市圖書館 旁邊，所以我就去參觀那個圖書館。廣州市圖書館超大，但裡面的書都是中文的，我看不太懂。圖書館很高，有很多層樓，每一層裡面都有不同的書，給不同的人看。

在大姨家待了幾天後，我便出發前往珠海。在珠海，我去了長隆海洋王國，我最喜歡那裡的過山車，還看到了鯨鯊和許多不同的海洋動物。晚上，我待在一個酒店裡，酒店有海豚和馬戲團表演。

在廣東，我去了很多有趣的地方，但我最喜歡長隆海洋王國。

倪開申（加州 ，福森中文學校）

去年我和媽媽去了摩洛哥。摩洛哥是非洲一個非常美麗的國家，那裡有很多小商店與寺廟。摩洛哥的天氣特別熱、東西特別便宜，我很喜歡摩洛哥。

我聽說摩洛哥以前是一個王國，到現在還有它自己的國王。摩洛哥的語言有法語、西班牙語和阿拉伯語。摩洛哥還有許多有趣的歷史故事。

在摩洛哥，我最喜歡的地方是撒哈拉沙漠。撒哈拉沙漠有美麗的景色，我們拍了許多照片，我也帶了一瓶撒哈拉沙漠的沙回家。

摩洛哥是一個有趣的國家，大家有機會可以去玩一次。

倪開欣（加州，福森中文學校）

煌，我騎了駱駝、吃了很多好吃的，也去了莫高窟。

敦煌旁邊有沙漠，沙漠裡有很多駱駝，騎駱駝是很好玩的體驗。我還看到了很多大沙丘，可是那裡的天氣也很熱。我在敦煌吃了很多以前沒有吃過的食物，其中我最喜歡驢肉跟李子汁。

最後，我去了莫高窟。莫高窟裡有很多非常美麗的壁畫，這些壁畫都很古老，有些甚至是一千年以前雕刻的。

我很喜歡去敦煌，有機會的話，我還想去玩！