每個人都有優點和缺點，我呢？

現在，我還是個中學生，每天我一定會準時到學校，從來不缺課。而且，我的學習成績還可以，同學若需要學習上的幫助，我都很樂意幫他們。此外，我愛運動，經常參加學校各種運動隊。

每天放學回家，我會幫爸媽餐館的忙。媽媽經常給我些零用錢，我都用來買書看，我還把看完的書捐給圖書館 。而且，我還會捐錢給需要幫助的人。

當然，我也有缺點。有時媽媽會跟我講很多很多的話，我會覺得很煩、不想聽；也有時候，我做錯事卻不願承認，但是，我的心裡還是明白的。我想自己還有些缺點，以後會慢慢發現的。

蘇俞臻（紐約 ，長島 慈濟人文學校）

每個人都有自己的優點和缺點。知道自己的優點和缺點很重要，我們要知道如何改進自己的缺點及掌握自己的優點。

每個人都不一樣。我是個很整齊、有組織的人，寫字工整。我會把我的行程表、功課和電子郵件分類；當我寫筆記時，喜歡用不同的記號。

但是，即使我的行程表寫得很漂亮，我還是常常忘記該做的事。此外，我的注意力常常不集中，所以我的時間管理不好。我覺得有時候我想太多了，花太多時間在不重要的小細節上。我最大的缺點就是粗心大意，媽媽常常提醒我！

雖然每個人的生活習慣和方式不一樣，但我認為最重要的是要如何改善我們的缺點。例如，我學到考完試應該要檢查答案，還有，離開一個地方之前，要檢查東西。

所以，不管我們的優點和缺點是什麼，我們都應該從中學習。