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我的爸爸

王欣（紐約，人力中心中文學校）

我很愛我的爸爸，他是我的榜樣。

爸爸不但長得很高，而且有健康的身體。他每天都會鍛鍊，無論颳風下雨，一早就會去公園跑步。他每天都吃營養的食物，例如：水果、蔬菜、堅果等等。

爸爸是家裡的「心理醫生」，要是有任何人不開心，爸爸都能很快地讓他們變開心。爸爸就像會使用魔法一樣，總能把事情處理得妥妥貼貼。在我五年級的時候，有次考試我沒考好，放學回家不是很開心，因為我怕媽媽和爸爸會生氣。剛好那天爸爸沒有上班，在家休息。當他知道我不開心，他馬上走到外面去，沒過多久又回來了。原來爸爸跑出去是為了買我最喜歡吃的點心，讓我頓時沒有那麼難過了。每一次我不開心，第一個安慰我的一定是爸爸。

我的爸爸很疼我，當他知道我對某件事很感興趣，他會全力支持我。比如，我喜歡做服裝設計，爸爸就一直支持我，還買縫紉機給我，讓我可以設計各式各樣的服裝，慢慢在服裝設計方面取得了很大的進步，同時也學到了很多新知識。

爸爸工作很勤快，他在日本餐館上班。我知道他每天辛辛苦苦工作是為了賺錢給家人創造快樂、美好的生活。爸爸每天都要工作到很晚才回家，平常到家的時候，我已經睡了。雖然現在新冠肺炎疫情嚴重，他仍然去工作，因為他知道日本餐館很需要人手。我的爸爸真的很勤勞，每天回來都很累，卻從沒抱怨過。              

更令我佩服的是，我的爸爸原來還是個「數學天才」。要是我有什麼數學題不會做，爸爸都能很快地找出答案。他總是很有耐心地教我解題。原先我的數學不太好，經過爸爸的講解，我的數學進步非常快。我有今天的成績，真的要感謝爸爸。

我的爸爸是世界上最好的爸爸，他無私地付出，讓我十分感動。等我長大以後，我要好好孝順他。

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