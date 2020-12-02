文森有個姊姊叫安吉拉，讀大學二年級，因為疫情 選擇在家上網課，只需每兩星期去一次學校，減低接觸病毒的風險。文森也一樣，大多數時間都是在家上網課。兩姊弟大量時間同時在家，文森有很多時間觀察姊姊——一個大學生的生活，他有很多發現和比較。

文森和姊姊都要按時起床，因為都是九點鐘上課。文森每天要吃一大份早餐，否則飢腸轆轆無法專心，姊姊卻不需要吃早餐。文森用來吃飯的時間，姊姊會用來打扮，眼影唇膏一樣不少，還有時尚的上身——對，下身常常是穿牛仔褲，她說上網課看不見。公平地說，姊姊穿什麼都很漂亮。

文森下午也要上課，姊姊下午都是做功課、搞創作。她學藝術教育 ，日程豐富，畫畫、木刻、手做藝品、在網上參與工作坊——用畫畫輔導小朋友認識疫情、化解壓力。姊姊還約朋友一起做功課，或開著她的黃色小甲蟲車，幫爸媽跑超市、郵局。文森是中學生，還不能開車，與姊姊相比，自由度小很多。

姊姊還有時間做兼職呢，她每天都抽一個小時管理一個網站，她的零用錢就是這樣來的。文森也想找到這樣的兼職，可自己只是一個中學生，太多不懂的東西，只能不時窺視姊姊在做什麼，想學到一星半點。

姊姊半夜不睡覺，只要她早上能按時起床，爸媽也不管她，說是要培養她自己管理自己的能力。文森每天課時多，功課也多，做到半夜也做不完。但如果文森十點還不睡覺，爸媽就會催促他：「小心明天起不來呀！」文森又不耐又無奈，誰叫自己真是會睡過頭，而且常是任媽媽怎麼叫都叫不醒。

發現這麼多不同，文森終於忍不住問姊姊：為什麼你可以做這麼多事，我卻不夠時間做功課？姊姊笑：因為我不常玩手機 啊，我的手機上沒有遊戲App，我還嚴格按照時間表做事！文森心想：這個可能就是姊弟兩個最大的分別啦。自己做功課的時候也惦記著玩遊戲，做夢也夢到玩遊戲！還有拖延症、精神不集中等毛病。

怎麼辦呢？文森想，如果只是因為相差幾歲，那只要快點長大，像姊姊那樣，有自己的世界，就可以獨立啦。可是，我最好從現在就學習自己管理自己，不整天想著玩遊戲，提高做功課的效率。

對，就從今天開始！文森下定決心。