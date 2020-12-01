假如我是春天的風，我會給大地帶來芬芳。我會輕輕地吹著春姑娘波浪般的長髮，和她五彩的裙襬，讓害羞的小草鼓起勇氣，勇敢地從土裡探出頭來；我會讓小動物都迫不及待地從窩裡跑出來，感受春風帶給他們的新鮮空氣；我還會讓一個個花苞綻開笑臉，為這個充滿生機的世界帶去五彩斑斕的色彩。

假如我是夏天的風，我會第一個跑到農民伯伯的田裡，為他們吹去額頭上的汗水；我會讓小樹快快長高，直到長成參天大樹，為過往的人們遮風擋雨，送上一片清涼；我還會去校園，讓涼爽的微風吹過孩子們的臉龐，吹走他們一天學習的疲憊，讓他們像快樂的小鳥在操場上盡情地奔跑、暢快地嬉鬧。

假如我是秋天的風，我會吹遍所有的農田，讓莊稼快快成熟，一個個結出碩大的果實，讓農民伯伯一年的辛苦沒有白費。因為只有他們默默地辛勤付出，才有我們飯桌上美味可口的飯菜；我會把楓葉吹紅，用它美麗的顏色來裝點我們這個繁華的都市；我還會把小動物吃的食物吹到它們的家門口，讓它們輕而易舉地為過冬做好準備。

假如我是冬天的風，我會給孩子們帶去溫暖，讓在雪地玩耍的小孩兒不再縮手縮腳，盡情地玩耍；我會鑽進透著窗戶的縫隙，讓火爐裡的火燒得旺一點兒，再旺一點兒；讓家家都過上一個溫暖的團圓年；我還會輕輕撫摸著小動物們的毛髮，讓牠們安心地閉上眼睛，甜甜地進入夢鄉！

就讓我為四個季節帶去歡樂、帶去溫暖、帶去幸福！這就是我：「四季的風」。