舅舅要來了！我好期待，因為我們跟舅舅會玩很有趣的遊戲。我們迫不及待到家門外等他，他這次會跟我們住十天，天天跟我們玩！

媽媽把舅舅接回來的時候已經很晚了，我們吃完晚餐就去睡覺了。

第二天，舅舅需要上網工作，所以我們暫時不能打擾他，等他工作結束就可以跟他玩了。第三、第四天也是一樣的情形，到了星期六，舅舅不用工作，他跟我們玩一個叫做「RISK」的遊戲。雖然我是最輸的人，但我不在意，因為那天舅舅也帶我們去喝我最愛的珍珠奶茶!

我好開心，因為我們吃了好多食物，也打了很多球。有一天，舅舅還教我們做深圳包子呢！我們跟舅舅做的每個活動都很好玩，但我覺得最有意思的是划獨木舟，那天天氣好棒，溪流不會太深也不會太淺。

另外，我也喜歡去科學博物館 。我們在那裡做了紙飛機，也在公園玩。那個周末的晚上，我們看了電影 ，舅舅還看到睡著。

舅舅要離開的那天，我特別傷心，但我知道，他會再來跟我們玩的！

蔡凱旭（密蘇里州 ）

舅舅來拜訪我們十天。他的個性悠悠的、很會聊天，我們整天都能跟他聊各種話題，像是橄欖球賽等等。他對時事和文娛有很大的興趣，讓我們每次都能從他身上學到新東西，我們都很敬重他。

我們最愛跟舅舅打撲克牌，因為輸的人要被懲罰。舅舅輸了一次，所以我們想出吃香蕉的懲罰。你或許覺得這一點也不難，但我們規定他不能用手吃，好逗趣！

雖然十天聽起來很長，但是事實上，時間過得很快。我們打了迷你高爾夫、玩了一個叫「RISK」的遊戲、去了科學博物館、划了獨木舟，也一起做美味的深圳包子當作晚餐。每天晚上，我們全家會去打網球，或是在家裡看電影。

舅舅走的時候，大家好傷心。

蔡凱晴（密蘇里州）

舅舅要來了！我們在他房間寫了一張名牌：「舅舅臭臭的房間」。當天，我們一起吃了很好吃的晚餐。

第二天和第三天，舅舅需要工作，但在他下班後陪我們玩了遊戲，哥哥跟我贏了！第五天舅舅休假，他帶我們去喝珍珠奶茶，我選了石榴口味，非常好喝！舅舅還跟我們去打迷你高爾夫、划船，跟參觀科學博物館，真的非常有趣。

雖然時間不長，但跟舅舅相處的時間真是棒透了！