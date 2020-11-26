感恩節（Thanksgiving Day）被訂在十一月最後一個星期四，這個日子對美國 人來說，是一個特別重要的節日。

在一六二零年的時候，從英國來到美國的移民，因為在海上漂流了很久，所以沒有什麼食物可以吃，也不習慣美國的生活環境。好心的印第安人就給他們很多的南瓜、玉米、火雞、土豆、葡萄等等。為了紀念這個日子，感恩節這一天晚上，大家都會和家人一起吃個豐盛的晚餐，而晚餐一定有的一道菜，就是烤火雞。

火雞最特別的地方就是頭頸掛著紅色的肉瘤，尾巴豎起來時像棕色的扇子。你要是沒有看過火雞的話，就把牠想像成比雞還要大三到四倍的大鳥。火雞剛開始是西班牙的野生動物，十六世紀時，探險家把一些火雞帶到美國飼養。後來墨西哥人把牠們馴化成家禽，變成在美國超市常見的食物。

火雞喜歡群居生活，性情溫順、行動很緩慢。牠們通常會吃植物的莖、葉、種子和果實，也吃昆蟲、蜥蜴跟青蛙等等。雖然牠們平常不會飛，但是受到驚嚇的時候，可以很快地飛一下子。牠們不僅住在陸地上，晚上的時候還會飛到樹上睡覺。

在美國，火雞肉做成的燻肉是常見的食物，很多人都會用燻火雞肉來做三明治，或者放在其他的麵食裡。並且，火雞肉是美國的一大收入，一年可以幫美國賺進五十億美元呢！

除了是重要的食物以外，火雞對美國的文化也有很大的影響。白宮 有一個習俗，每一年感恩節的時候，都會「特赦」一隻火雞，把牠放生到野外去。據說，火雞還差點成為美國的國鳥，以一票之差輸給了老鷹。

有趣的是，中國 人比較不喜歡吃火雞肉。很多華人覺得火雞肉太柴；還有，因為火雞太大隻，一餐吃不完，剩下來的肉很難處理。所以，感恩節的時候，有一些中國人會用烤雞或烤鴨來代替烤火雞。

以往每到感恩節假期時，我們都會去旅遊。今年因為疫情的關係無法成行，但我們還是會在家裡享受豐盛的晚餐慶祝佳節！