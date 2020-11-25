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《白色森林》系列之二／與動物做朋友

佟希仁（中國）

露露問山雞為何披著冰雪，卻被山雞反問到啞口無言，這時，樹上又飛來了好多小鳥，牠們都嘰喳嘰喳地叫著。聽那聲音不是在朗誦課文，而是在爭論到哪裡可以尋到小蟲和穀粒來充饑。

露露想，在這冰天雪地裡，穀粒和草籽全都被埋在雪下了，牠們到哪找食物去？

記得某個冬天的某一天，露露到公園去玩耍，當時也是落雪的天氣。她在公園裡看見一隻小松鼠，就將手中的一把花生米撒給了牠。那小松鼠興奮極了，當即兩條後腿站立起來，兩個前肢合在一起，像作揖一般表示感謝。那時她好感動，多麼可愛的小動物啊，對牠有一點點好處就這般感激，多麼有靈性。

露露當時想，牠一定是由於太過饑餓，才從冬眠中醒來的。哪裡能得到充饑的食物呢？當初她索性將口袋中的花生米全都撒給了小松鼠，現在她也真想撒把穀粒給山雞和其他的小鳥。然而，遺憾的是，她手中沒有一點穀粒。

她突然想起，我真傻，現在手中不是端著飯嗎？於是她就將碗中的飯，向鳥兒們撒去了。

太陽出來了，森林中閃爍出五顏六色的光芒，那光芒彷彿給每棵樹上都掛滿了無數的珍珠和寶石，在陽光的照射下，亮得讓人睜不開眼睛。露露迎著太陽光向前走著，她想要找到更多的野生動物朋友，親自告訴牠們，人類要與牠們友好相處，再也不加害於牠們了。

忽然，一隻鳥叫了起來：「淹大水了！淹大水了！」

露露心想，在這冰天雪地裡怎麼能淹水呢？可她抬頭一看，果然看見一條洪流向林中洶湧奔來了。轉眼間，好大一片森林全被洪水吞噬。露露不會游泳，洪水來了怎麼辦啊？再說，就是會游泳，誰願意在這冰冷的水中游泳呢？她轉身就跑，還不時地喊道：「小動物們，快跟我一起跑啊，洪水來了！」喊著喊著，她在不知不覺中，就從白色森林中跑出來了。

媽媽見了問她：「這孩子怎麼了，妳在叫什麼呀？」媽媽走到她跟前一看，驚訝地說：「露露，你怎麼把飯都撒在地上了！」

此時，露露心中還惦記著林中那些小鳥，好像還沒有走出那白色的森林，聽媽媽一叫才清醒過來，她笑了笑，對媽媽說：「沒有啊！」（系列完）

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