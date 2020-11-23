叮叮叮！手機 響了，我七點半起床，吃完早飯，就打開電腦，從早上到下午，我盯著小小的螢幕上網課、做作業。不知不覺，這樣的生活已過半年多，感恩節又要到了！

多少年來，感恩節的傳統幾乎一樣。學校裡，小的學生會用自己的手掌畫一隻火雞，大一點的學生會寫一篇「感恩節的到來 」；家庭裡，親朋好友會聚在一起吃火雞、聊聊天，可今年卻不一樣。今年，我們每個人都要過很特殊的感恩節。因為新冠病毒，我們現在做的每件事都會和以前不同。可是不管世界發生了什麼事，有一點還是不會變：總是會有我們要感恩的事、我們要謝謝的人。

每天，我們都急急忙忙地調整生活，適應新的世界。在混亂中，學生們仍然每天要早起上課、學習新知。所以，今年我特別要謝謝所有的老師，在我們隔離之初，就開始上網課。老師們要快速地適應網課，給學生布置作業、改考卷等等，很辛苦。夏天，學生放暑假了，老師們還要忙著準備新學年的工作。他們每天開會，為學生找到最佳的學習方法。雖然網課對我們來說又新又難，但老師仍會隨時回答我們每個問題，持續地幫助我們學習。

我想感謝我的姥姥、姥爺，他們每天給我們做飯、和我們聊天、陪我們戴著口罩散步。我想感謝我的爸媽，他們這幾個月尤其辛苦，不但要為我們掙錢，每次買完菜還要好好消毒才放進冰箱，提醒我們戴口罩、用肥皂洗手，保持環境整潔。我想感謝我的妹妹，在疫情 期間成了我最好的夥伴。每天待在家很無聊，但我們一起做功課、一起做餅乾，一起找樂子。

我也想感謝生活中我們經歷的所有磨難。一開始我覺得很難過，但它們最終還是幫助我學到知識，讓我變得更堅強。

雖然新冠病毒依然影響著全世界，但是千千萬萬的服務員還是戴著口罩，服務他人。醫生護士每天冒著很大的感染風險，穿著防護服、戴著厚厚的口罩和護目鏡，每天工作很長時間治療病人。還有售貨員、送貨司機、研究人員、工人、農民、飛行員等等，各行各業的人都做好防護，盡全力使社會正常運轉。所以，下次碰到他們，一定要說一聲謝謝。

人生有陰晴圓缺，在這些陰天當中，我們還是要尋找一個大大的太陽，一件讓我們高興、感恩的事。希望我們大家今年還是能過一個開開心心的感恩節！