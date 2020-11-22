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感恩節大餐

林芷蔓（紐約，慈濟人文學校）

感恩節就要來了！每年感恩節前，爸爸媽媽會到超級市場買新鮮的火雞，我想，今年也不會例外。

感恩節的前兩天，我和姊姊總是會又開心又期待。當爸爸媽媽把火雞買回來後，我們會先用叉子在火雞身上戳戳，好讓調味料能夠進入火雞肉裡面，再來用米酒幫火雞按摩、做spa。媽媽會準備一些辛香料讓我們塗抹在火雞身上，火雞的肚子裡會放切好的檸檬，這樣可以去除腥味。

感恩節當天，我們會把火雞放進烤箱，烤三個小時左右。這時，我們會打開電視看梅西遊行，一邊等待。

我們家的感恩節大餐通常有烤火雞、紅莓醬、洋芋泥、炸春捲、奶油蝦仁、炒青菜、玉米，還有我最喜歡的「stuffing」，再加上奶奶做的水果甜點，全家人聚在一起吃飯聊天，真是個愉快的感恩節。

蔡博洲（紐約，慈濟人文學校）

每年感恩節，我的家人會吃火雞、滷肉、豆干和蛋糕。

還記得去年感恩節，我的朋友從加拿大到美國看我，他們來的日期是十一月底，抵達紐約的時侯是清晨四點，所以我們先回家把他們的行李放好，再出門去看遊行。

看遊行的人很多，人山人海，我們站在第三排，都看不到遊行了，當我們辛苦地擠到第一排時，遊行就結束了，大家慢慢解散，往不同的方向去。回家的路上，我們停在超市買菜，買完菜以後就趕著回家煮飯，準備感恩節大餐。飯菜準備好了，大家開動後沒多久，豆干馬上被一掃而空，只剩下盤子。

吃完感恩節大家，我的朋友就要走了，他們是買當天來回的機票。我們開車送他們去機場，送機時，我跟他們說了：「明年再見！」

遊行 紐約 梅西

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