近一年裡，有些事、有些人，好值得我們感謝。有人可能會說，他們感謝父母、朋友或家人，但是我認為，最值得感恩的人就是在新冠肺炎疫情 期間，堅守工作崗位的所有醫護人員。

感謝醫護人員的原因有很多，其中之一是因為他們尊重生命，他們不得不整夜在醫院待命，以便照顧感染病毒的患者。患者必須待在醫院直到康復，這就需要醫生和護士的悉心照料。因此，醫護人員很難照常下班回家。

並且，醫生和護士們近距離照顧病患，使這些護士和醫生患上新冠肺炎的可能性提高，他們可以說是冒著生命危險在照顧病人。

感謝這些醫護人員的另一個原因是，他們無私奉獻。疫情中，他們幾乎無法休息，許多人生病了，醫生和護士不眠不休、持續地照顧病人。他們睡眠不足，甚至被剝奪睡眠，他們在工作中也經常感到疲倦，但仍然堅持幫助患者。這都可能影響他們的身心健康，並給他們帶來嚴重的身體問題，但是他們依然堅持工作，因為那是他們的職責所在。

此外，醫護人員在不斷行醫救助的過程中，他們需要防疫 物資來保護自己，但當剩餘的防疫品都用完了，也沒有別人捐贈時，他們自身的安全就更難以保證。所以，極其重要的是，我們要向工作在疫情第一線的醫護人員捐贈，以幫助他們。

最後，還是要感恩醫護人員，因為他們在這個艱難時期保持強大的心智。雖然睡眠不足、牽掛親人、生活難以恢復正常，但是他們在工作中不氣餒，這說明他們有多堅強啊！

感恩的事一樁樁，感恩的人一個個，我們都要感謝所有冒著生命危險、與親人隔離、工作在疫情前線的醫護人員。他們在這場抗疫大戰中，為人類做出了最大的犧牲，是最棒的表率，他們真是一群最偉大、最值得尊敬與感恩的人！