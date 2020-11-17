我是個喜歡運動的人，我喜歡游泳 、打橄欖球和踢足球 。其中，我最喜歡的是踢足球。

你喜歡踢足球嗎？我喜歡踢足球，因為這是老少咸宜的活動，我和爸爸都很喜歡。我發現在足球場跑動的動作與一般的跑步動作不一樣。踢足球在跑動時，身體要前後左右的移動，這樣不但可以幫助你身體靈活，也可以得到運動的好處。

我有一顆黑色和藍色相間的足球，我和爸爸經常帶著它到公園練球。平時我們有八個好朋友一起組成團隊，我的爸爸則是最好的教練。每當我們比賽時，我們都踢得滿身大汗，為的就是要守住我們的球門，不讓對方把球踢進去；並且，我們也很努力地把球踢進對方的球門，這樣就可以得分。我們的努力，為的就是贏得比賽。因為每次只要我們贏了比賽之後，爸爸就會請我們一起去吃披薩、蛋糕和其他點心。

踢足球是一個很刺激的活動，也是個學習團隊合作的機會。我的團隊夥伴每個人都很棒，當我們在足球比賽的時候，他們都很盡心盡力，努力地嘗試把球踢進球門得分，大家都傾盡全力、互相合作。

另外還有一個原因，就是如果我們贏了比賽，我們會一起到店裡開慶祝會，大家一起吃吃喝喝，建立很好的關係，這個感覺真的非常好！我真的很喜歡踢足球！