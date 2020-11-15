我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

感恩節

麥文傑（紐約，SWAN雙文教育系統）

感恩節是團圓的國定假日，也是親友相聚、感謝與分享的溫馨時候。

去年感恩節，我們家媽媽的朋友家一起慶祝。在那裡，我們的感恩節大餐有感恩節不可或缺的烤火雞、馬鈴薯泥、甜薯、四季豆跟南瓜派等等，還有我最愛的冰淇淋！

感恩節大餐實在是太好吃了！真的很感謝媽媽和大家一起幫忙準備豐盛的感恩節大餐。餐後，我們一邊看Charlie Brown關於感恩節的電影，一邊吃冰淇淋，大家說說笑笑，好開心！

我和媽媽也很喜歡看梅西的感恩節遊行。我最喜歡遊行隊伍的皮卡丘大氣球，還有海綿寶寶。

我喜歡感恩節，因為有許多美味的食物，還有很多好玩的影片。在感恩節，我們要感謝大家，同時也要跟大家分享我們所擁有的。我要謝謝媽媽、老師和我的狗，因為他們給我溫暖、安全與快樂。我也要感謝我的朋友，他們幫助我做功課、陪我玩；我要感謝印地安人，讓我們有現在的感恩節。

雷麗瑾（紐約，SWAN雙文教育系統）

感恩節是美國的國定假日，是在十一月的第四個星期四。

一六二零年，英國清教徒搭著「五月花號」，經過了十多個星期才到達現在的美國東北部。那時他們沒有食物，很多人餓死了。第二年，當地的印地安人教這些清教徒種植、捕魚和打獵。秋天的時候，這些清教徒和印地安人一起慶祝豐收，這就是感恩節的由來。

傳統的感恩節大餐有烤火雞、玉米和甜薯等等，非常豐盛！

每年的感恩節，總統會在白宮赦免一隻火雞。感恩節隔天，很多人會看梅西感恩節遊行，也會去大搶購！

在開開心心慶祝感恩節的同時，我要感謝我的家人、老師和朋友。

遊行 梅西 美國

上一則

愛情水分子（三）

下一則

隨遇變通

延伸閱讀

世界晚報／加州冠狀病例逼近百萬 感恩節風險升高

世界晚報／加州冠狀病例逼近百萬 感恩節風險升高
感恩節親友團聚過節 CDC說防疫要注意這些事

感恩節親友團聚過節 CDC說防疫要注意這些事
足球／梅西怎麼了？本季5球全點球 巴薩歐冠險勝

足球／梅西怎麼了？本季5球全點球 巴薩歐冠險勝
足球／無役不與 梅西可能真的累了

足球／無役不與 梅西可能真的累了

熱門新聞

終生的遺憾

2020-11-09 02:00
作者母親在六十多年前的跳舞相片。

《老照片說故事》正在跳舞的母親

2020-11-08 02:08
達姆∕圖

翻滾的青春

2020-11-12 02:02
西班牙名畫家Jose de Ribera (1591-1652)的畫作〈聖泰伊絲〉。（薛維．圖片提供）

靈與肉之間：泰伊絲的故事

2020-11-07 02:02

待解的人生

2020-11-10 02:00
作者參加兒童智力測驗節目。

《老照片說故事》小時的回憶

2020-11-09 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場