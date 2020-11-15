感恩節是團圓的國定假日，也是親友相聚、感謝與分享的溫馨時候。

去年感恩節，我們家媽媽的朋友家一起慶祝。在那裡，我們的感恩節大餐有感恩節不可或缺的烤火雞、馬鈴薯泥、甜薯、四季豆跟南瓜派等等，還有我最愛的冰淇淋！

感恩節大餐實在是太好吃了！真的很感謝媽媽和大家一起幫忙準備豐盛的感恩節大餐。餐後，我們一邊看Charlie Brown關於感恩節的電影，一邊吃冰淇淋，大家說說笑笑，好開心！

我和媽媽也很喜歡看梅西 的感恩節遊行 。我最喜歡遊行隊伍的皮卡丘大氣球，還有海綿寶寶。

我喜歡感恩節，因為有許多美味的食物，還有很多好玩的影片。在感恩節，我們要感謝大家，同時也要跟大家分享我們所擁有的。我要謝謝媽媽、老師和我的狗，因為他們給我溫暖、安全與快樂。我也要感謝我的朋友，他們幫助我做功課、陪我玩；我要感謝印地安人，讓我們有現在的感恩節。

雷麗瑾（紐約，SWAN雙文教育系統）

感恩節是美國 的國定假日，是在十一月的第四個星期四。

一六二零年，英國清教徒搭著「五月花號」，經過了十多個星期才到達現在的美國東北部。那時他們沒有食物，很多人餓死了。第二年，當地的印地安人教這些清教徒種植、捕魚和打獵。秋天的時候，這些清教徒和印地安人一起慶祝豐收，這就是感恩節的由來。

傳統的感恩節大餐有烤火雞、玉米和甜薯等等，非常豐盛！

每年的感恩節，總統會在白宮赦免一隻火雞。感恩節隔天，很多人會看梅西感恩節遊行，也會去大搶購！

在開開心心慶祝感恩節的同時，我要感謝我的家人、老師和朋友。