在二零二零年春天，可惡的新冠病毒使我們無法在學校上課。從三月十三日放學以後，家長就收到學校通知，學生們不必到學校上課，開始遠距教學。

以前，我六點四十五分起床，八點去學校上課；以前，我可以好好地坐在教室聽老師講課；以前，我可以跟朋友們快快樂樂地玩耍、說笑話和聊天。可是，自從遠距教學開始，我們都必須坐在電腦前面，只能盯著螢幕。

新的一學年從八月開始，我上了中學，有五個必修課程和一個選修課程，上網課的時間是從早上八點到中午十二點半。我很不喜歡遠距上網課，因為上網課的時候只能對著電腦，無法跟朋友們說話，也無法跟朋友們一起做我們想做的事情。我很想念以前和朋友們在學校裡討論作業、玩遊戲和開玩笑的時光。對我來說，跟朋友們互動是一件非常重要的事。因此，我很不喜歡遠距上網課。

我不喜歡遠距上網課，因為學生們每天上課都要盯著電腦，這樣會傷害眼睛。以前沒有上網課的時候，用電腦的時間沒有很多，只有寫功課和玩遊戲時才用電腦。但現在，我們連上課都要使用電腦，常常會看螢幕看得頭昏眼花。學生們至少要用四個小時的時間用電腦上課，接著，又要用電腦寫功課。寫完功課可能又會使用電腦上網玩遊戲或看影片……這樣子就使用了一整天的電腦。因此，我很不喜歡遠距上網課。

我不喜歡遠距上網課，因我覺得家裡的活動空間實在是太小了，不像校園那麼大，可以讓我們到處跑跑跳跳。我覺得家不是一個適合上課的地方，尤其是上體育課。上體育課的時候，老師們都會要求學生的鏡頭可以從頭照到腳。可是，有些學生的家裡空間太小，不足以讓人活動身體，學生們需要想方設法地挪出足夠的活動空間，真讓人頭疼。因此，我很不喜歡遠距上網課。

如果我可以選擇，我希望能回到學校上實體課。雖然遠距上網課也有它的好處，但我還是希望可以回到學校跟同學們一起活動，因為我實在是太喜歡和老師及同學們面對面的互動。