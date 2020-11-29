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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

我的愛好

董子健（紐約，鳴遠中文學校）

你好，我的名字是董子健，我是一個六年級學生。我有很多愛好，可是我最喜歡的是打籃球、上空手道，還有去公園玩。

我喜歡打籃球，因為打籃球是一個很好玩的運動。我和我的朋友們都喜歡打籃球，我們會一起比賽，非常有趣，而且，打籃球也能鍛鍊身體。

我也喜歡上空手道。我第一次接觸空手道的時候是八歲，現在我都都十二歲了，我仍在學空手道。空手道是一個很好的運動，練空手道會使你身體更強壯。

我有很多愛好，可是我最喜歡的是打籃球和空手道。

任沁妮（紐約，鳴遠中文學校）

我叫任沁妮。我的愛好是游泳。我喜歡游泳，因為它會讓我擁有健康的體魄。此外，游泳也會讓我感受到很多樂趣。

當我五歲時，我就學會了游泳。游泳是一種非常受歡迎的運動，它會使我的身體和精神上都得到好處。首先，游泳是通過水的作用，使腿和手臂以至於全身都能得到鍛鍊。由於所有的肌肉都在游泳過程中動起來，所以它是一種優秀的運動形式。

我的愛好是游泳，因為很好玩。我第一次去游泳時，我就喜歡上它了。我喜歡讓自己漂在水面上，因為那使我很放鬆。我的父母在我小時候常常帶我去游泳，使游泳成為我的愛好。

現在我學會游泳了，希望我上大學以後可以成為一個救生員，拯救溺水人的生命。

總之，游泳不僅受歡迎，而且也是一個人可以做的最好運動。除了身體的好處，游泳也是一種娛樂。如果一直練習，可以幫助保持身體健康。游泳真好！

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