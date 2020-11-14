我的名字是「金靜雯」，這是我外婆取的。外婆出生於柬埔寨，我的媽媽也是，但爸爸和我一樣，我們都是在美國 出生的。

我的父母不會講中文，但是我的外婆外公會。我會有中文名字，是因為媽媽的家人都會講中文跟柬埔寨話，所以我外婆覺得應該替我跟我妹妹取個中文名字。

我的姓是從我爸爸來的，我爸爸姓「Gold」，「Gold」翻譯成中文就是「金」，所以我姓「金」。「靜雯」是我外婆亂選的。「靜」是「quiet」的意思，我覺得這個很適合我，因為我平常比較安靜和害羞；「雯」則是「彩雲」的意思。

我的英文名是「Sara Gold」，這是我父母選擇的。「Sara」是「公主」的意思，「Gold」是「金」的意思。我覺得這個名字念起來很好聽，意思也很有趣。

我很喜歡我的名字，也相信它非常適合我。

林愛俐（加州 ，西來中文學校）

我的中文名字是林愛俐，這個名字有一個很有趣的意思。

有一個關於「林」姓的故事：很久以前，有一個很壞的皇帝，他的叔叔勸他不要殺人，但他卻把叔叔殺了。很多人說叔叔的身體走了一百里，然後死在了田野上。突然間，田野上長出很多白菜。叔叔那即將臨盆的太太流落到森林裡，沒有人可以幫助她生產，她只能用樹枝幫自己，所以就讓她的小孩姓「林」，讓他可以記得這一天，將來為父親報仇，後來他們把皇帝殺死了。這就是林姓的起源。

我的父母給我的名字是愛俐。我的名字有「愛」，因為我的父母愛我。他們也希望我是一位很有愛的女孩；「俐」是聰明的意思，因為父母要我當一個聰明的小孩。

我的英文的名字是Ivy。我的父母選了這個名字因為他們喜歡常春藤 植物，覺得常春藤植物很漂亮，而且他們也很喜歡Ivy的字。

我很喜歡我的英文名字，因為很簡單又容易記住；我也很喜歡我的中文名字，因為那有更多的意義。