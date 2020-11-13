住在香港 的元威今年才兩歲多，長得白淨斯文，他有一雙黑亮有神的大眼睛，看人時十分專注誠懇。

元威不會說廣東話，除了每天清晨在床上貼著窗口看港灣上的船隻、晚上數著鄰近大樓漆黑中狀似星子的燈光以外，就是玩他的火車玩具，或是閱讀兒童故事書。偶爾媽媽也會為他安排和其他小朋友相聚的機會，然而居住的整棟公寓大樓裡，幾乎很少遇到同年的孩子。

一個假日早上，元威帶著最小號的單腳滑板小車和媽媽到公園活動，兒童遊樂區已經有許多孩子在那裡玩耍，他輪番地盪鞦韆、溜滑梯……。突然，他瞥見不遠處有一群四、五歲大的男孩子們，在空地上踢球，這引起了他高度的注意，他忍不住好奇地走近他們，正好一個球朝他的方向滾來，他趁勢一腳踢出，踢得既直又遠。以前他的球技也曾被大人驚嘆過，不敢相信這麼小的孩子能踢得這麼猛、這麼準！

他站在那群孩子的圈外，羨慕地看著他們歡快地在球後追逐，他靜靜等待著另一個讓他踢球的機會，心中更希望大哥哥們能邀他一起玩球，可惜等了很久，似乎沒有人注意到他，最後只有失望無趣地慢慢離開。

他在公園的小路上獨自來來去去地玩滑板小車。公園裡有許多出來呼吸新鮮空氣的老人家，有些老人拄著拐杖，有些坐在輪椅上由工人推著，也有人蹣跚地走著。遇到的每一個老人，元威都很認真地打招呼、說早安您好，當老爺爺、老奶奶們看到這麼個可愛小小孩，迎面向他們真誠問候，虛弱疲累的臉龐綻開了笑容，他們也一一打起精神快樂地回應！一位老奶奶還歡喜得特地去買麵包請他吃！

那天，在一旁默默留意元威的媽媽，很高興元威雖然沒有得到大朋友們的友誼，然而許多老年人卻成了他的「新朋友」！