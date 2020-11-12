秋天的景色多讓人著迷，樹上的葉子五顏六色，地上的落葉像棉被覆蓋著地面，準備度過冬天的寒冷。夏天的青色草皮漸漸變成黃色，花兒也一朵一朵慢慢枯萎。

在秋天，散步時，可以看到很多不同的顏色，到處都是紅、黃、橘和咖啡 色的樹葉。地上的落葉，片片都是不一樣的形狀。有的看起來像星星，有的看起來像扇子。

除了天氣變冷，樹葉都變了顏色，人們也變了顏色。如果你仔細看，秋天一到，大家就準備把冬天的外套、毛衣拿出來，很多人的秋天衣服也很類似秋天的色調，咖啡色系是秋天最流行的顏色。秋天快結束時，天氣會變得越來越冷，人們的臉也會變得越來越紅，像紅咚咚的蘋果 。

中國 傳統節日也帶來了一些秋天的色彩。秋天的節日有很多，例如：中秋節、七夕、中元節、重陽節等等。大家都會回家團圓，跟家人一起吃飯、吃月餅、敬老、登山；小孩子忙著玩耍、吃點心，大人們一起談天。大家聚在一起的情景，就像一幅和樂的畫。每個人像一種顏色，大家混在一起時，就構成一幅美麗的作品，這就是秋天的顏色。

秋天，很多人會去採蘋果，如果去晚了，好摘的蘋果都已經被摘走了，但是最紅、最甜、最好吃的蘋果就在樹的頂端，雖然可以看到它，但是很難摘得到。摘了很多蘋果，該怎麼處置呢？當然就是做蘋果派了！感恩節時可以當作點心，也可以當平時的甜點。秋天，會有更多人去採南瓜，但其實應該說是「選」南瓜，因為南瓜已經被摘下來了，我們只能選想要的南瓜。

秋天真是一個美妙的季節，大家團圓在一起，帶來福氣和笑容！