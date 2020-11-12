我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

秋天

戎小華（紐約，長島大頸中文學校）

秋天的景色多讓人著迷，樹上的葉子五顏六色，地上的落葉像棉被覆蓋著地面，準備度過冬天的寒冷。夏天的青色草皮漸漸變成黃色，花兒也一朵一朵慢慢枯萎。

在秋天，散步時，可以看到很多不同的顏色，到處都是紅、黃、橘和咖啡色的樹葉。地上的落葉，片片都是不一樣的形狀。有的看起來像星星，有的看起來像扇子。

除了天氣變冷，樹葉都變了顏色，人們也變了顏色。如果你仔細看，秋天一到，大家就準備把冬天的外套、毛衣拿出來，很多人的秋天衣服也很類似秋天的色調，咖啡色系是秋天最流行的顏色。秋天快結束時，天氣會變得越來越冷，人們的臉也會變得越來越紅，像紅咚咚的蘋果

中國傳統節日也帶來了一些秋天的色彩。秋天的節日有很多，例如：中秋節、七夕、中元節、重陽節等等。大家都會回家團圓，跟家人一起吃飯、吃月餅、敬老、登山；小孩子忙著玩耍、吃點心，大人們一起談天。大家聚在一起的情景，就像一幅和樂的畫。每個人像一種顏色，大家混在一起時，就構成一幅美麗的作品，這就是秋天的顏色。

秋天，很多人會去採蘋果，如果去晚了，好摘的蘋果都已經被摘走了，但是最紅、最甜、最好吃的蘋果就在樹的頂端，雖然可以看到它，但是很難摘得到。摘了很多蘋果，該怎麼處置呢？當然就是做蘋果派了！感恩節時可以當作點心，也可以當平時的甜點。秋天，會有更多人去採南瓜，但其實應該說是「選」南瓜，因為南瓜已經被摘下來了，我們只能選想要的南瓜。

秋天真是一個美妙的季節，大家團圓在一起，帶來福氣和笑容！

蘋果 咖啡 中國

上一則

消失（三）

下一則

上網學品酒、煮美食

延伸閱讀

iPhone 12可能遇生產瓶頸？傳電源管理晶片短缺

iPhone 12可能遇生產瓶頸？傳電源管理晶片短缺
iPhone 12蘋果天貓店下架 天貓：請期待雙11驚喜

iPhone 12蘋果天貓店下架 天貓：請期待雙11驚喜
蘋果最便宜筆電來了

蘋果最便宜筆電來了
蘋果、亞馬遜本季營收上看1000億美元

蘋果、亞馬遜本季營收上看1000億美元

熱門新聞

終生的遺憾

2020-11-09 02:00
作者母親在六十多年前的跳舞相片。

《老照片說故事》正在跳舞的母親

2020-11-08 02:08
西班牙名畫家Jose de Ribera (1591-1652)的畫作〈聖泰伊絲〉。（薛維．圖片提供）

靈與肉之間：泰伊絲的故事

2020-11-07 02:02
作者阿姨、姨父新婚不久後的合影。

《老照片說故事》親情深似海

2020-11-04 02:10
賀靜萱∕圖

冰箱

2020-11-05 02:02
作者參加兒童智力測驗節目。

《老照片說故事》小時的回憶

2020-11-09 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席