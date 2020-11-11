小敏上小學二年級時，媽媽生了個弟弟，嬰兒床放在小敏房間裡。小敏看到媽媽白天工作、忙家務，晚上還要熬夜照看弟弟，覺得媽媽非常辛苦，總想幫媽媽做些事，但是想不出什麼好辦法。

一天晚上，小敏做了個夢，夢見自己走進一家玩具店，店裡有會滑冰的大熊貓、會跳舞的洋娃娃，還有推嬰兒車的機器人。小敏看著看著，忽然就有了主意，想幫媽媽買一個機器人，給弟弟當保母。

這時候，身邊走來一個孫悟空模樣的機器人，手上拿著金箍棒彎成的圈，對著小敏笑說：「小姑娘，你想找一個照顧弟弟的機器人？」小敏驚訝地問：「你怎麼知道？」孫悟空指指金箍棒圈說：「它能知道你在想什麼。」孫悟空接著說：「我去給你弟弟當保母吧！」

就在小敏圍著孫悟空左看右看時，售貨員過來對小敏說：「這個孫悟空機器人樣樣會做，當保母最好了，你可以帶回家試用，先不用付錢，滿意的話，讓你媽來買。」售貨員剛說完，孫悟空就用金箍棒套住小敏，一個跟斗翻到了小敏的房間裡。

弟弟正在呼呼大睡，孫悟空把金箍棒圈從小敏身上取下，縮小後套在弟弟腳踝上，然後安靜地坐在嬰兒床邊的小板凳上。這個孫悟空機器人真的很神奇，弟弟餓了，還沒等哭出聲，孫悟空就知道了，把冰箱裡的奶瓶拿出來溫一下，塞到弟弟的嘴裡餵奶；尿布剛濕，孫悟空就從床頭櫃裡拿出新尿布，給弟弟換上。

弟弟醒來沒有見到媽媽，張嘴就哭，孫悟空連忙玩起了魔法，搖身一變，變成一隻耳朵上掛著鈴鐺的小狗，頭一搖發出叮噹、叮噹的響聲，吸引了弟弟的注意力，弟弟不哭了。再一會兒變成一隻八哥鳥，模仿媽媽的聲音唱起兒歌，逗得弟弟和小敏都笑出了聲，小敏在夢中笑醒了。

小敏起身一看，天已大亮，揉揉眼睛，弟弟床邊根本沒有孫悟空機器人。小敏想起夢中營業員的話，趕緊下床找到媽媽，告訴媽媽去玩具店買孫悟空機器人。

媽媽先是感到奇怪，聽小敏說了做夢的事，哈哈大笑說：「好孩子，你的心意媽媽領了，可惜你夢見的孫悟空機器人，現在是買不到的。」小敏一聽，就要掉眼淚，媽媽趕緊說：「不過，有很多叔叔阿姨在動腦筋想辦法，也許不用太久，就會發明出來，商店裡可以買到呢！」

小敏又開心地笑了。