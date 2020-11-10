我從小就喜歡數學。小時候，爸爸每天都會教我數學，這使我對數學產生了濃厚的興趣。從那時候開始，我開始越來越喜歡數學，一直到現在還是很喜歡！

我喜歡數學，因為它很有趣。記得我五歲的時候，爸爸教我加減法和乘法表。我常常練習口算，算得越來越快，增加了興趣。我在數學裡學到許多很棒的技巧，例如：計算二十五乘以一個數字時，把這個數字除以四，將餘數乘以二十五，再將商乘以一百，然後把結果相加即可得出答案。

擺弄數字讓我非常著迷，我常常和爸爸用撲克牌玩「快算二十四」的遊戲。爸爸出兩張牌，我出兩張牌，共四個數字。我們比賽誰先用這四個數字算出二十四。比如，我出了七和一，爸爸出了四和八，可以用算式（7-4）*8*1=24，也可以用算式（8-4）*（7-1）=24。這遊戲既有趣，又可以鍛鍊我的快算能力。有的時候，我也會自己玩這個遊戲。

上了初中以後，我開始喜歡做難題。解決了一道難題之後，我會很興奮，感覺好像是從我背上取下一塊石頭。我也可以花很多時間算一道難題，有如玩遊戲一樣。有一次，我花了一個星期才算出一道題，那道題是關於計算機率的，問題是：「一個人擲了三個骰子。兩個骰子上的數字之和等於第三個骰子的機率是多少？」

解題時，我首先嘗試用計數方法來解決這個問題，但是卻沒有解出來。接下來，我試著在紙上列出所有的「兩個數字相加等於第三個數字」的可能性，然後除以三個骰子的所有組合，從而得出了兩個骰子上的數字之和等於第三個骰子的機率兩百一十六分之四十五。我算完這道題後，整個晚上都很興奮，心裡甜滋滋的！

我對爸爸很感謝，沒有他，我就永遠不知道數學多美妙，而且也不會學得這麼好。爸爸今年要讓我參加一個數學考試，我很期待。

我從小就喜歡數學，長大了還是很喜歡數學。將來我會更加努力，我要用數學發展更好的技術，為世界帶來貢獻！