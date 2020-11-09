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我愛漢服

孔令君（新墨西哥州）

漢服是近幾年中國年輕人所喜愛的服飾，特別是零零後。

現代漢服是根據各朝代傳統服飾改良後的作品，包括明制、宋制、晉制等等。我個人很喜歡明制的漢服，因為我覺得明制看起來雍容華貴、端莊大器。我認為，許多網友在「小紅書」、「百度」等社群上表達對漢服的喜愛，代表著中國傳統文化的復甦。

我經常在這些社群網站上看漢服視頻，很多年輕男女會穿著漢服出門。一開始雖然會被路人說他們穿的是和服、被叫怪胎，但隨著中國社會的包容性越來越高，人們也逐漸接受了這種現象。

我們現在買到的漢服有很多價位，有些花幾百塊就可以買到，也有價值好幾十萬的。由於傳統職人越來越少，很多漢服上面的刺繡都由機器代勞，所以這些漢服很快就可以出貨。但是有些漢服比如「明華堂」的，都是手工製作，不僅昂貴，工期也長，購買後要等好幾個月才能拿到。

至於各種漢服的特色，晉制是晉襦，唐制是齊胸襦裙，明制是馬面裙、長短襖，宋制則是褙子、宋褲。

身為一個沒有經濟來源的十五歲高中生，想買漢服只能靠存錢。本來計畫暑假回中國，我就可以擁有一套自己的漢服，遺憾的是，由於疫情的緣故沒能回去，我的漢服夢也得往後延了。

希望明年暑假我能順利回去，買一套屬於自己的漢服。

中國 社群網站 百度

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