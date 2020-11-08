有次我們到州立森林徒步旅行，那裡不算遠，開車一個多小時就到了。

我們在山腳停好車就開始爬山，大概一個半小時，我們就到達了山頂。山頂上很美麗，光是樹就令我感嘆！這些樹有什麼特別呢？你看，這棵樹的樹葉是紅色的，那棵樹的樹葉是橘紅色，還有黃色、橙色的，大部分還是綠色的，真是美麗極了！

我站在山頂上，看著這些樹，突然想起一個詞：五顏六色。沒錯，這裡的樹葉就是五顏六色，風景真美！

我們拍了很多照片，擺出各種調皮的姿勢，因為風景美、心情好，拍出來的照片也特別好看。

下山的時候，我們還沒盡興，一邊走一邊議論著山上的美景，走著說著，不知不覺間，走錯路卻全然不覺。我們在森林裡迷路了，找了很久也沒找到停車的地方。後來，我們邊找邊問人，足足找了三個多小時才找到我們的車，真是有驚無險！

儘管如此，這仍是一次難忘的旅遊！

伍潔華（紐約 ，人力中心中文學校）

去年夏天，我們全家去了水上樂園玩。

我們帶了很多食物，還有泳衣、泳帽，以及其他出門必備的東西，然後就開開心心地出發了。

我們開四個多小時的車才到達水上樂園。一進門，我看見很多人在玩，讓我很興奮。於是我們趕緊去換上泳衣、戴好泳帽，下水玩了！

在水上樂園，我們玩了波浪池、水上滑梯、漂流河，還有其他設施，每個地方都是笑聲、歡呼聲不絕於耳，我們都玩得很盡興。

爸爸媽媽很少有時間帶我們出去玩，那一次出去真的很難得，而且我們都玩得非常開心，真是一次難忘的旅遊！