夏天悄無聲息地走了，秋天也不知不覺地來了。

秋細心地把落葉一片片鋪在路上，好像一條地毯，不管走到哪裡，都是遍地金黃。風輕輕一吹，葉子們就紛紛起舞：跟著我跳，跟著我跑啊！我蹲下來，撿起一片樹葉，那楓葉如火，像一幅水彩畫：紅連著橙，橙帶著黃，越看越迷人！

一片葉子浮現出數不勝數的顏色，有紫，有粉，還串著一絲絲的綠，那黃色好像是在提醒我過去的美好。我閉上眼仔細聽著秋天的聲音：有葉子被踢到的沙沙聲和小孩的笑聲。

我拿起落葉，透過黃燦燦的脈絡一看，看到一個熟悉的小女孩在秋天的落葉裡跳。那種熟悉與親切，就像再次吃到外婆做的菜。她就是小時候的我，那女孩讓我想起我對秋天的喜愛。

每到秋天，我都會想欣賞落葉，踩到樹葉的聲音就是優美的音樂。只有秋才能給我帶來這種喜悅，不僅是風景美，秋天還給我帶來只可意會的開心！

廖婕帆（紐約 ，長島 大頸中文學校）

五顏六色的樹葉一片一片落下，公園裡，大小朋友的笑聲從各個角落響起；果園裡的蘋果 逐漸成熟，又甜又香；可愛的小松鼠準備進入冬眠，嘰嘰喳喳的鳥兒也開始南遷。秋天，終於到了！

這個金黃的季節帶來清爽涼風和繽紛秋色，把秋天妝點成一幅美妙的圖畫。金秋的陽光熱情又舒適，微風和煦輕柔。紅、黃、橘的落葉紛飛，如同冬天的雪花飄飄一樣迷人。

放學後，小朋友們衝到公園，媽媽們則拿著外套在後頭追，苦口婆心地叮嚀：「天冷了！別感冒了！」小朋友迫不及待地堆起一座座「樹葉山」，嘻嘻笑笑地跳進樹葉山裡。每跳一次，就馬上再堆好，不停地又跳又笑。媽媽們看著嬉鬧的孩子們，也一起笑開懷！

秋天這個美麗的季節，不只帶來好天氣和好風景，也讓家人、朋友的關係變更好，帶來更多笑容與幸福。秋天是最完美的季節！