從九月初，洛杉磯就不斷地發生山火 ，其中的「山貓山火」，燒到現在還沒有停止，整片天空都被山火造成的濃煙籠罩，地面都是煙灰，彷彿是冬天的野草地。不僅環境髒亂，連空氣中也彌漫著濃濃的煙味，所有的人都不敢踏出家門。

而這件事，讓倒楣的二零二零年又是雪上加霜。

二零二零年是充滿變化、動盪的一年，尤其今年是庚子年，從算命的角度來說，每隔六十年，世界會遇到一個非常多災患的年度，包含災難、死亡，而二零二零就是這樣的一年。從年初開始，全世界的角落都發生了禍事，一月，致命的野火燒毀了澳州大片土地；二月初，世界衛生組織把擴散到全世界的病毒稱為新冠病毒；三月，新冠肺炎持續延燒，正式被宣布這是一種全球的災難，各國紛紛祭出隔離等防疫措施。

隨著地球暖化，野火出現的機率越來越高。在乾燥的地區，包括加州 和澳州，野火一開始就燒不停，甚至到了十月，氣溫一度降低了好幾度，可是野火燃燒的程度並沒有降低，很多人因此失去了性命，大火影響了人們的生活，讓許多人家破人亡。

這個野火也對建築物構成嚴重的傷害，房子因山火半毀甚至全毀。從山上燒到平地，把珍貴的財物燒光光，許多居民眼睜睜在一旁看著自己辛苦累積的收藏付之一炬。雖想馬上衝進房間搶救，但有警察 和義工為了他們的安全而阻擋著，沒辦法如願，只能歇斯底里地面對慘劇，整個現場都擴散著悲傷的氣氛，大家很同情，但卻無法安慰他們，真是愛莫能助。

最近那嚴重的「山貓山火」印證了水火無情這一句成語的意思，但人生還是得過下去，時間是最好的醫生，希望受害的人會回轉身來，變得更堅強。