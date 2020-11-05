我的夢想像一位失蹤的親人，前一天，他還坐在晚飯的桌子旁，但隔天就消失不見了。我想我有幾十位，不，可能上百位這樣的親人，在時間的消逝中、在我的記憶中，他們慢慢地被輕風吹走了。

對這些像遊絲一樣的夢想，我只好忍心選擇一個了。

這位「親人」，是我剛到紐約 的時候出現的。當時我正要從甘迺迪機場 回家，我坐在車上，看見紅葉飄飄的樣子，因而有了這樣一個夢想。

我的夢想是，我想穿越回到過去，在唐朝大詩人李白身邊做一個隨從，和李白遊山玩水。在黃鶴樓送孟浩然的時候，眺望遠處，看一看那一葉小船在水平如鏡的河面蕩漾著，看一看那落日餘暉和船上孟浩然的身影；在敬亭山前，陪著李白坐在大石頭上，遠望敬亭山上的飛鳥和獨自飄蕩在天空的白雲。最後，我和李白說了再見，在一幅轟轟烈烈的景象中，去到下一個人的身邊。

這次，我要尾隨五個漂流到神秘島的漂流者，在島上和他們一起克服重重困難，用雙手把荒島變成一個樂園，還救了一個在附近荒島流放了十二年的罪犯，使他恢復了人性。

在火山爆發前，我還見到了尼莫船長，解開世人對這位神秘人物的問號。

最後，我要在現實世界中當一位人類學家，把我曾遇到，或在身邊待過的名人寫成一本書，等書中該解答的問題差不多都被解答了以後再出版。

我百年之後，要在棺木刻上印度 詩人泰戈爾的名言：「果實的事業是尊貴的，花的事業是甜美的，但還是讓我在默默的陰影裡做葉的事業吧」。我想透過這句話告訴人們，我在充滿詩意的名人身邊度過的一生，以及我所學到的道理。