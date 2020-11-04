《大蘑菇過生日》系列之四／獅子王

兔子姊弟倆忙了一天很高興，因為大蘑菇過了一個愉快的生日。如果給生日派對打分，肯定是一百分吧。其實，他倆不知道，大蘑菇心裡有一點點不愉快，因為沒有見到獅子王。

獅子王不滿意大家稱大蘑菇是森林之王。牠抱怨過不止一次，自己長得最神氣、跑得最快、叫得最響，力氣也最大。大蘑菇又不是動物，憑啥稱為森林之王？白鬍子山羊也開導過牠：「你的優點，大家都知道，你在動物群裡稱王稱霸，大家也沒有意見。但大森林裡除了動物，還有植物。」白鬍子山羊邊說邊用樹枝在地上寫了「森林」兩字，「你看，這兩個字裡有幾個木？」

獅子王不吭聲就走了。動物們再也沒見到獅子王，以為牠離開了大森林。白鬍子山羊有一點點難過，早知道獅子王要離開，為啥不跟牠告別，為牠送行呢？

其實，大蘑菇知道獅子王捨不得離開大森林，牠賭氣躲進了大森林邊上空無一人的城堡，大白天在草坪上睡懶覺，餓慌了就去主人留下的冰庫裡找肉吃。

這一天，城堡裡的獅子王向外張望，見紅毛狐狸心神不定來回奔著，忍不住將牠喚了進來。紅毛狐狸又驚又喜：「想不到你原來在這，大家以為你去了別的大森林呢！我們已從北海邊搬到了南海邊，你不想出來看看新地方嗎？」

獅子王壓根不知道鯤鵬將大森林搬家這回事，因為那時候自己正在睡覺，也不知道大蘑菇過生日那天的事。紅毛狐狸一五一十說著，說到漢堡王 就吞吞吐吐：「都怨漢堡王一身肉香，引得我嘴饞，差點吃了它。多虧大蘑菇攔住我，後來也沒有追究，可我總是忘不掉。」它勸獅子王回到大森林，但獅子王猶豫不決。

第二天太陽高照，草坪上，獅子王睡得滿頭大汗，醒來時見大蘑菇的繩梯在半空左右搖擺，正給它搧著涼風呢。牠起身又見兔子姊弟倆在繩梯上向牠招手，獅子王說：「你們怎麼知道我在這裡？一定是紅毛狐狸說的！」

兔小弟說：「沒有誰告訴我們，我們也在納悶，正在爬繩梯，怎麼一下子飄到了這裡？」兔姊姊緊跟著說：「一定是大蘑菇知道你在這裡，特地讓我們來接你的，快上來吧！」

獅子王啥也不想，猛一下攀上繩梯，高高興興去見大蘑菇和全體動物了！（系列完）