疫情 擴散後我待在家裡的時間開始多了。我的生活彷彿變成灰色的，就像陰天時，天上籠罩著灰色的烏雲一樣。

我覺得這些烏雲跟我們現在的情形很像，在疫情之中，我們的生活也變得灰灰的。

疫情剛開始爆發的時候，很多人都說是假的，他們生活如常，好像沒有疫情一樣。我們不可以說他們是錯的，因為這個病本來沒有那麼嚴重，所以很多人都不覺得這個病是真的。當時有些人生病了，卻以為那可能是另外一種病，因為同時，「流感」也正在流行。

還有一些強大的國家也質疑新冠肺炎 的真實性，這些國家的領導人告訴他們的國民，沒什麼可怕的。

不久，很多人就明白這些國家領導人是錯的，他們開始害怕了。很多國家的領導者看到自己國家內開始有人死亡，才準備防疫 ，這時已經太晚了，很多人因疫情死去。

那時起，全世界的領袖都才了解到新冠肺炎是很危險的，幾乎沒有一所學校還開的。

學校關了，我和朋友們起初很開心，因為我們不用早起上學了。當時我們不知道會有線上課程，之後很快地，每天又開始上課，不過這次是在家裡上網課。

我們慢慢地等著夏天到來。

夏天到了，我不再是一個初中學生。我期待可以開心地玩。然而，秋天來了，我進入高中，仍然在家裡上網課。

目前看來，高中不壞，還挺好的。本來以為我不可能跟新同學講話，但新學期網課開始後，我發現還是可以的。另外也因為這個疫情，我還跟我的初中朋友繼續保持聯絡。

這場疫情還是很危險的，每天仍然有人死去。為了安全抗疫，我依然待在家裡。

現在我的命開始好轉了，我有時間、朋友，還有其他特別的東西。雲可以變灰色，不過下了雨後又會變回白色。同樣的，我們認認真真地和疫情過招，相信不久就可以自由呼吸屋外的新鮮空氣。