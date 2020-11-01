通過上網課，我學會做動漫 照片和一些有利於開發智力的遊戲。

有一天，英文老師讓我們做Breakout Rooms。這是一個遊戲，每一次挑戰都是一個小故事，你需要根據故事中提供的線索，幫助故事主角解開一道又一道的關卡。把關卡解完，你就贏了！

我覺得這個遊戲很好玩，因為你可以跟其他的同學分享你的想法，一起動腦去解開每道關卡，並幫助故事中的主角完成挑戰。

我還透過網課認識了有趣的Pixton。Pixton是一個可以製作動漫照片的網站。老師讓我們先用Pixton製作出每個同學自己的動漫照，然後她把這些照片放在一起，組合成一張全班照，然後讓大家在照片中尋找自己。

在老師的帶領下，我在網課中學會了不少類似的本領，所以我挺喜歡上網課的。

胡兆玨（加州 ，千橡中文學校）

我是一名童子軍，每個星期五，我都會和其他童子軍在網絡上上課。這節課是朋友Serena教我們學做園藝。

課前我們準備好花盆和泥土，我選了一個非常好看的花盆。上課時，從電腦裡看到我的好朋友，讓我非常興奮！

Serena教我們怎麼種向日葵。首先鬆土，然後將向日葵種子埋進土裡，最後略微澆些水，之後每天要讓花盆曬太陽。

我盯著電腦螢幕，將過程都記下來。在課中，我不小心把花盆裡的土都灑了，好傷心。幸運的是，媽媽看見了，趕緊過來幫我清理。然後我按朋友教的步驟一步步做。

過了一個星期，我的向日葵發芽了。看到了這些小苗，我真的很開心。下次上網課，我就可以向大家展示我的成果了！