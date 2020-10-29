在每年的十月三十一日晚上，把頭探出去就會看到滿街都是穿著各式各樣服裝的小孩子。那一天就是萬聖節 （Halloween）！

萬聖節究竟是怎麼來的呢？西元前，凱爾特人在十月三十一日慶祝一個叫做「Samhain」的節日。這一天，活人和死人世界之間的界線會變得模糊，死人的靈魂很容易進入活人的世界，類似中國農曆七月的鬼節。所以，大家會穿著奇裝異服，在外面走來走去，希望能把孤魂野鬼嚇跑。

雖然以前大家都會裝扮得很可怕，但是現在萬聖節變成了一個大人和小孩都很開心的日子。除了裝扮成可怕的吸血鬼、殭屍、巫婆以外，還會打扮成電影角色、動物等等。

很多人都會把南瓜雕刻成臉的形狀，然後把蠟燭放在裡面，變成南瓜燈。南瓜燈的由來和愛爾蘭的一個傳說有關：古時候有個叫Jack的人，他把撒旦困在樹上，跟撒旦談條件，如果撒旦能保證他死後不進地獄，就把撒旦放下來，撒旦就答應了。他不入地獄也進不了天堂，只好在黑暗世界中不停地遊蕩。撒旦給他一個大頭菜挖空做成的燈籠，裡面放著炭火，讓他在黑暗的世界中能夠找到路。這種燈籠稱為Jack-o-Lantern。後來愛爾蘭人移民到美國 以後，發現用南瓜來雕刻更容易，所以大頭菜燈就變成了南瓜燈。

萬聖節晚上，小孩子都忙著挨家挨戶要糖果，到每一家都會說「Trick-or-treat」（不給糖，就搗蛋）。關於Trick-or-treat的歷史，每個國家都不太一樣。在凱爾特，窮人會幫有錢人死去的親戚禱告，來換取小蛋糕。在蘇格蘭和愛爾蘭，年輕人會到別人家裡唱歌取得點心。經過很多年，這些習俗就變成現在的Trick-or-treat了。

今年因為疫情 的關係，大家都不能出去要糖，希望明年可以恢復正常，我們又可以要到一大袋的糖果！