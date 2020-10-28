《大蘑菇過生日》系列之三／漢堡王

轉眼間，大蘑菇的生日到了。這一天，會有怎樣的生日派對呢？只有兔子姊弟倆、白鬍子山羊和貓頭鷹知道。

其實，大蘑菇也知道，它知道兔子姊弟倆出了個好主意，也知道白鬍子山羊寫了請帖讓貓頭鷹捎給漢堡王 。

漢堡王走進了大森林，它年輕而英俊，披著金箔衣。誰知小路上來了紅毛狐狸，向漢堡王獻殷勤，要帶它去見大蘑菇，卻帶往相反的方向。

這一幕被大蘑菇瞅見了，它微微一扭身，只見長長的繩梯一縮一伸，向外盪開，將紅毛狐狸攔腰夾住，又揪著牠落在大蘑菇下。紅毛狐狸嚇得魂都丟了，趴在地上，不敢抬頭見大蘑菇。

漢堡王見紅毛狐狸忽然沒了影，但並不慌張，四周一望，看到高高的大蘑菇聳立在不遠處，就穩步走去。當它來到大蘑菇前，許多動物都已聚在那兒。除了貓頭鷹和紅毛狐狸，誰都是第一次見到香噴噴的漢堡王。

漢堡王恭敬地向大蘑菇鞠躬，激動地說：「幾年前，我在美國 俄勒岡州東部的大森林裡，見過一個大蘑菇。它有兩千四百歲，占地兩千兩百英畝。我沒料到今天見到的大蘑菇，更大更神奇！」

兔姊姊致了歡迎辭，接著白鬍子山羊請漢堡王演講。漢堡王笑著說：「不瞞你們，我是一個窮出身，原先住在德國 漢堡，最早取的名字是牛肉餅，因為是剁碎的牛肉末和麵做成的肉餅。後來，我到了美國，夾在剖開的兩片小圓麵包裡，改名為漢堡包。我身上塗了奶油、芥末和番茄醬，夾入了番茄片、洋蔥片和切碎的酸菜以及生黃瓜，還有香腸、燻肉、生菜、沙拉和魚子醬。外表看起來，比住在德國時神氣多了。」

漢堡王又說：「今天，你們邀請我來為大蘑菇唱生日歌，我又費心打扮了一番。全身除了神戶牛肉和紐西蘭鹿肉，還有用山胡桃木燻製的鴨蛋、用伊朗番紅花煮過的加拿大龍蝦，和塗了楓糖醬的培根。調料用了喜馬拉雅鹽、白鯨魚子醬和白松露。那兩塊新鮮的麵包片，塗了奶油蛋黃醬跟日本抹茶。」

動物們一邊聽，一邊從漢堡王的頭上看到腳，生怕漏掉一點。當漢堡王唱起生日歌、跳起肚皮舞時，動物們都已醉了，只有大蘑菇是清醒的，還有紅毛狐狸自始至終一副尷尬的模樣。（待續）