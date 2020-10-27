有天，我坐在陽台上，發現一堵霧牆向我靠近。這堵霧牆很快地穿過了遠處的房子，這些房子好像消失一樣，看不見了。我趕快站起來，對在外面做事的爸爸喊：「爸爸，趕快走，有很多霧正在靠近我們家！」

爸爸看了看說：「這不是霧，是煙火。」但我覺得奇怪，怎麼可能有那麼多煙霧在波特蘭的上空呢？好可怕！

我跑進家裡，打開電腦，看看今天波特蘭發生了什麼事情。我看到第一個標題就是：「空前的野火席捲整個俄勒岡州 」，我有點著急，野火會燒到我們家嗎？

我上網查了一下，在看完幾篇報導後，我平靜下來了。我對媽媽說：「媽媽，不用擔心了，消防員會控制住野火，過不了幾天，煙霧會被風吹走。」

但是四天過去了，煙霧沒有消失，而且變得更嚴重。空氣指數 從原來的十上升到五百多，這意味著它會嚴重影響健康。

波特蘭一下子變成世界上空氣最差的城市，許多人在擔心缺少新鮮的空氣，不得不買空氣清淨機；這時，空氣清淨機瞬間就變得跟口罩一樣，哪都買不到了。

我很擔心森林大火，只能上網看看俄勒岡的野火怎麼了？原來，今年乾燥的空氣加上大風，火勢越來越大，雖然幾天來很多人去救援，但還是無法控制它，而且已經有五個人在野火中去世，還有更多人受傷；四個縣已經被燒毀，超過五十萬人被迫撤離家園。

在接下來幾天，我好希望下一場大雨來解救俄勒岡的森林和我們。我每天都關注天氣預報，心情每天都跟著天氣預報走，預報說會下雨，我們就會很開心。一向討厭多雨的俄勒岡人，竟然如此渴望雨的到來。有一天，天氣預報說下雨，卻一滴雨也沒有下。我很沮喪，我似乎聽到俄勒岡的森林在哭泣……。

最終，天氣預報中的雨在人們的期盼中如約而至。嘩嘩的雨，洗刷了空氣中的煙塵，空氣品質也恢復正常。俄勒岡的森林大火因為老天的一場雨，以及消防員的努力不懈，終於得到控制！

野火被控制了，希望新冠肺炎 也能像野火一樣，盡快被控制。