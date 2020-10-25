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1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

疫情中的萬聖節

文雅彬（加州）

因為今年有新冠肺炎病毒，所以萬聖節那天，我們不能出門要糖果。

不過媽媽想出了很多好主意！她去市場買了很多大南瓜跟小南瓜布置家裡，她還說萬聖節當天要把糖果藏在家裡，讓我們去找糖果，就像復活節找彩蛋一樣。

我們打算跟媽媽一起布置前院，爸爸說他會試著幫我們雕刻南瓜，也會開車帶我們出去看社區其他人家的萬聖節布置，我們還是可以保持距離，安全地享受萬聖節的氣氛。你們要怎麼過今年的萬聖節呢？

任容大（加州

以前的萬聖節，我都會跟弟弟去要糖果，但今年因為新冠病毒跟流感，我們要非常小心，不能出門群聚感染！

雖然我知道弟弟會很失望，可是我會跟弟弟說，如果我們保持健康，以後每年我們都可以再去要更多糖果！

今年我們會待在家過萬聖節，我要跟我的朋友一起打電動，我們不能上街要糖果，不過我們還是可以透過網路見到彼此。這是很特殊的情況，但我相信這是對大家最好的安排！

辰谷泰日（加州）

今年萬聖節，我最好朋友的爸爸會打扮成怪物，陪我們一起過節。

雖然我不能出門要糖果，我還是可以見到我的好朋友，我們會戴著口罩，保持社交距離來慶祝這個節日。我們計畫一起玩神奇寶貝卡片，還有桌上型紙牌遊戲，像爸爸媽媽小時候玩的遊戲，我很期待！有時候嘗試不一樣的東西，是非常好的事情！

我想我的小妹妹會很難過，因為她不懂為什麼不能出門要糖果，我會跟她畫畫，或是邀請她跟我們玩遊戲，讓她不那麼難過。我也會告訴妹妹，雖然我們不能出門要糖果，可是媽媽一定會幫我們準備糖果的，不用太傷心！

萬聖節 加州 社交距離

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