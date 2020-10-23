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AP考試心得

馮仁忠（加州）

「一箭雙雕」的意思是，做一件事情可以得到兩項利益。對一位高中生來說，如果想進入夢想大學，他會盡所有努力去達成，首先，他們得參加AP考試並取得好成績。

考AP考試可以得到至少兩個好處：如果考得好，可以當成大學學分，而且會透過複習得到有趣的知識。但面對如戰鬥般困難的考試，學生總是感到恐懼。

我的狀況其實是省略了一些學校的AP選課，其中包括我想考的AP中文。坦白說，一開始要準備中文AP考試，我很茫然。在高中時期，我沒上過學校的中文課，沒有讀過課本，只能靠著以前的中文基礎面對這個測驗。

考試的兩個月前，我真正開始準備，不敢浪費一點時間。首先，我訂了一本叫做「APBarron’s」的書，收到了以後，我馬上開始閱讀，書本的內容讓我很驚豔，沒想到講中國文化的書會有這麼多我不認得的分類，例如：中國地理、古代醫療、傳統建築等等。因此，我全力以赴地讀書，每個主題我都寫了筆記。

今年的AP考試獨特又簡短，因為新冠病毒的關係，不能去考試中心筆試，所以考試只能在網路上。為了防止作弊，考試把全部的筆試都省略了，只剩下口說的部分，所以今年的考生準備了口語答題和演講兩種方式。

對我而言，演講是我的弱點，遲疑又口吃。我想起以前上過一堂準備AP考試的課，課堂上的每個同學都講得很流利，這激勵了我，如果別人能做得到，那我一定也可以！所以我把每個主題練習得滾瓜爛熟，在兩分鐘的演講中，花十秒鐘介紹、一分鐘講主題資料、三十秒陳述自己的意見和影響，最後二十秒鐘總結。

AP中文考試給了我很深的影響，因為新冠疫情的爆發，這個考試教會我竭盡所能準備。雖然考試內容減少了，但每一步都是挑戰。從寫出詳細的筆記，到睡前練習演講，AP中文考試是讓我們中文能力往前跨一大步的絕佳機會。

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