時間是神祕的。當我坐上宇宙飛船以超光速前往宇宙時，驀然回首，只見地球倒著旋了：時間逆轉了！我立刻以剛才那個速度返回地球，但太晚了，我已經回到了遠古時代。

當我回到地球時，我發現我回到了還沒有動植物的時代。我趕快離開，並減速，省得我跑到更早以前。

這回我終於到了有動物的時代。哇！我最先看到的是魚，再是鳥，接著是兩棲動物，然後是哺乳動物。

又飛了一會兒，恐龍出現了。我不知道我是在三疊紀、侏羅紀還是白堊紀，反正什麼恐龍都有：霸王龍、梁龍、三角龍、迅猛龍、翼龍……有的恐龍蛋比雞蛋大上百倍！我還騎在翼龍身上兜風呢。突然隕石雨開始砸向地球，恐龍滅絕了……。

我無奈地回到宇宙飛船裡。這次，我直接去古埃及的新王朝。我看到了年輕的圖坦卡門法老下葬於帝王谷的拉美西斯六世墓室之下，因而沒有被盜墓，直到一九二二年才被考古學家發現。他的黃金面罩如今展覽在開羅博物館 ，去年我去埃及旅遊時還親眼目睹。

然後我去了古希臘的特洛伊城觀戰。戰爭起源於海倫，傳說智慧女神雅典娜、宙斯妻子赫拉和愛情女神阿芙蘿黛蒂要求特洛伊王子把金蘋果 判給他認為最美的女神。赫拉想用世界上最大、最富庶的王國來換金蘋果；雅典娜願以智慧和男子漢氣概做交換；愛神則允諾把世界上最美的女人許配王子。王子選了愛情女神，愛神就幫他誘拐了海倫，於是戰爭爆發了。打了十年以後，希臘人用木馬計毀了特洛伊城。

飛呀飛，我飛到中國的大唐盛世，看到李白在月光下孤獨喝酒，我便下來陪他，於是他把他的感想寫成詩並念給我聽：「花間一壺酒，獨酌無相親。舉杯邀明月，對影成三人」……念著念著，他睡著了，我便再度啟程。路上遇到了李賀，他想去月宮，我就帶他去。

嫦娥帶我們遊覽了月宮，我們從月宮上看到了地球漂浮在太空 中，李賀把他所見所聞寫進《夢天》詩裡：「……黃塵清水三山下，更變千年如走馬。遙望齊州九點煙，一泓海水杯中瀉。」我把李賀留在了月宮後飛回了地球。正準備去拜訪宋朝女詞人李清照時，飛船失控了，開始往下墜落……眼看就要挨地了，我「啊！」地大叫一聲，驚醒了，發現自己躺在床上。哦，原來南柯一夢呀！